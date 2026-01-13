Enrique Peñalosa recibirá el aval de Ingrid Betancourt para las elecciones presidenciales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recibirá el aval del Partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, para participar en las elecciones presidenciales.

Juan Carlos Pinzón pidió el aval para Peñalosa

La iniciativa fue del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien reconoció el servicio que le ha prestado Peñalosa al país.

“He pedido al Partido Oxígeno entregar aval a Enrique Peñalosa, quien ha sido un servidor ejemplar al país, y así pueda participar en las elecciones presidenciales. El futuro de Colombia y la democracia deben estar por encima de cualquier interés político o partidista”, escribió en su cuenta de X.

¿Qué dijo Ingrid Betancourt sobre Peñalosa?

De inmediato, Betancourt acogió la invitación y le dio la bienvenida a Peñalosa, quien no tenía aval político para participar en las consultas interpartidistas del 8 de marzo.

“Bienvenida esta generosa iniciativa de Juan Carlos Pinzón. La grandeza, inteligencia y corazón de Juan Carlos, aliada a la visión, sabiduría y experiencia de Enrique Peñalosa, nos honran y fortalecen la unión de todos los mejores para servirle a Colombia. Seguimos construyendo la victoria”, señaló la presidenta del Partido Oxígeno.

Finalmente, el exmandatario de la capital agradeció el liderazgo de Pinzón y su llamado a la unión nacional. Igualmente, señaló que con este gesto “demuestra ser un gran patriota que pone el bienestar de Colombia por encima de intereses políticos”.

“Así mismo doy las gracias de corazón a Ingrid Betancourt por extenderme el aval del Partido Oxígeno, que acepto con gratitud”, señaló.

Con esta decisión, Peñalosa podría participar en la ‘Gran Consulta por Colombia’, quien este martes hará varios anuncios.

