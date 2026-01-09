El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El que gane la ‘Gran Consulta’ será el presidente de Colombia”: candidato Juan Carlos Pinzón

El candidato Juan Carlos Pinzón es uno de los nombres que más recientemente se suman a la ‘Gran Consulta’, gestada entre los principales aspirantes de centroderecha para elegir un único representante para las elecciones de 2026.

Luego de confirmar su participación en este colectivo, Juan Carlos Pinzón estuvo en 6AM brindando su perspectiva sobre la importancia que tendrá esta alianza en la próxima carrera electoral.

“Los colombianos están demandando unidad para resolver los problemas”, señaló Pinzón, destacando el estado de crisis que identifica en sectores como “seguridad, salud, educación, inversión y en relaciones internacionales”.

¿Cuál es la importancia de la ‘Gran Consulta’?

El exministro de Defensa se mostró confiado por los destacados participantes que tendrá la consulta del próximo 8 de marzo y aseguró que “quien gane la ‘Gran Consulta’ será el próximo presidente de Colombia”.

“Celebremos que hay varias personas de trayectoria y reconocimiento que estamos unidos y va a haber un ganador que le dé seguridad a los colombianos y lleve a la cárcel a los bandidos”, expresó.

“Es un equipo que va a poder enfrentar los problemas de Colombia y sabe presentar políticas públicas”, destacó Juan Carlos Pinzón.

La crisis de las relaciones con Estados Unidos

Juan Carlos Pinzón respondió ante las críticas del presidente Gustavo Petro y otros integrantes del Gobierno, quienes dieron a entender que integrantes de la oposición llevaron mensajes negativos a Estados Unidos.

“Me alegra que ya no estemos en la crisis de hace dos días, pero lo lamentable es que busquen culpables”, señaló.

Para el candidato, la situación de crisis en materia de seguridad y lucha contra los narcóticos es real, “esto no es un ataque político, son los problemas del país”, indicó.

“Tenemos la mayor cantidad hectáreas cultivadas en toda la historia de Colombia, hoy no conocemos las cifras de 2024 y ya estamos en 2026″, denunció el exministro.

“Llevo años diciendo que la relación con Estados Unidos hay que manejarla de manera institucional, con visión de estado, es muy importante para los colombianos comunes y corrientes”, sentenció.

¿Es Juan Carlos Pinzón el candidato de Álvaro Uribe?

El candidato Juan Carlos Pinzón se refirió a los rumores que lo ubican como una ficha oculta del expresidente Álvaro Uribe, quien buscaría tener una segunda opción, en caso de no lograr réditos con su partido, el Centro Democrático.

“De todos los candidatos yo fui el único que trabajo en el Gobierno de Uribe, fui viceministro de Defensa, no es un secreto mi aprecio por él, pero si algo conocen los colombianos es de mis posturas, mi independencia y mi experiencia, he estado donde están los verdaderos problemas de los colombianos”, señaló el aspirante presidencial, resaltando su posición como independiente.