Petro quiere desvertebrar la democracia colombiana: Ingrid Betancourt

El partido Verde Oxígeno le otorgó el aval a Juan Carlos Pinzón para que sea su candidato a la presidencia del país.

Por unanimidad, la Asamblea del Partido Oxígeno escogió a Juan Carlos Pinzón, como el elegido para representar a la coalición verde en las elecciones presidenciales, previstas para mayo del próximo año.

Ingrid Betancourt, líder del partido Oxígeno, habló en 6AM sobre este tema y el panorama político de Colombia.

Aval a Juan Carlos Pinzón:

Betancourt indicó que cuando el expresidente Álvaro Uribe le dijo que Pinzón podría ser un buen candidato, ella tuvo varias reuniones con él y se aseguró que él es el candidato que necesita Colombia.

“Tenemos que realmente garantizarle a Colombia que vamos a ganar las elecciones del 2026. Es decir, no tenemos derecho a perder esas elecciones, porque lo que está sucediendo es demasiado grave. Debemos tener candidatos que sean antipetristas. Es decir, yo creo que aquí la división tiene que ser muy clara”.

Roy Barreras:

En las últimas horas Roy Barreras arremetió contra Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón por su alianza y los llamó: “Dos ingratos formando una alianza”, en respuesta, Ingrid Betancourt dijo en 6AM que Barreras debe estar muy preocupado porque su discurso se choca con el de Juan Carlos Pinzón quien es muy coherente.

“Yo le he dicho a Roy que él tiene que prepararse para la derrota que le vamos a infligir porque él ha sido uno de los culpables de este caos que estamos viviendo”, indicó.

Enemistad entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe:

“Es deplorable esa enemistad entre Santos y Uribe porque nos ha hecho mucho daño al país. Yo creo que aquí tenemos que reflexionar en todo esto, ponerle un fin, porque esto está pasando por sacrificar a Colombia. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el presidente Santos cuando dice que hay que evitar los extremos y equipara al presidente Uribe con Petro”.

Afirmó que una cosa es Gustavo Petro quien quiere desvertebrar la democracia colombiana, tiene un pacto con la picota, le ha facilitado el negocio a los delincuentes y el resultado de todo eso se ve reflejado en el rompimiento de relaciones institucionales de la nación con los Estados Unidos.

Habló del tema de paz total donde aseguró que los resultados han sido muy frustrantes, primero para las víctimas que no tuvieron reparación, justicia y a los criminales le aplicaron una condena que es un hazmerreír.