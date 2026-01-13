¿El pan de masa madre es mucho más saludable que el normal?: uno de ellos usa el agua como levadura

En el mundo existen diferentes panes, con formas y sabores que los vuelven algo único. Muchas personas compran según sus gustos, pero, recientemente, sobre todo en esta nueva era, ha salido del cuadro un nuevo término que, para algunos, es la alternativa más sana de consumir pan: con masa madre, en reemplazo de la harina de trigo habitual.

¿Qué es la masa madre?

La masa madre es un fermento natural y vivo de harina, donde el agua actúa como levadura. Esta combinación provoca que los panes sean mucho más esponjosos, nutritivos y demás, gracias a las propiedades que contiene la masa, es decir, las bacterias y la levadura que fermentan espontáneamente la mezcla, a diferencia de otras masas.

El proceso de realización para esta masa es lento, ya que se necesita de ciertas condiciones para que pueda fermentarse y crecer, tales como:

Cantidad de días.

Alimentar la masa constantemente.

Usar agua para mantener los microorganismos vivos y activos.

Se debe almacenar en la nevera para poder usarla, es decir, se puede tomar un poco para preparar, y luego, refrigerarse nuevamente.

Diferencias entre el pan normal y el pan masa madre

La principal diferencia entre la masa madre y la masa del pan, es que la masa madre no utiliza levaduras para crecer, lo contrario al pan normal, que sí necesita de este para que el pan crezca.

En este caso, como se mencionó con anterioridad, la masa madre se fermenta y se usa como levadura, el agua, el ingrediente principal para alimentar la masa. Otra diferencia, es que la masa normal, no necesita de varios días para su elaboración, lo contrario a la masa madre que sí la necesita.

¿Cuál es la más saludable?

Existen varias creencias acerca de qué pan es mejor y cuál debería consumirse, si bien una de ellas está hecha con levadura industrial, no significa que sea menos saludable o que sea más “dañina” para la salud. En un artículo publicado por Inesem, datan que, según expertos: “no hay razones para inclinarse solo por uno de estos panes, pues dependerá en gran medida del gusto de cada persona”.

A su vez, se recomienda que, en dado caso de sufrir alguna patología, se acuda a un profesional de la salud para saber y determinar si dentro de su dieta necesita reemplazar el pan normal con el pan de masa madre. Esto, teniendo en cuenta que algunas personas no pueden consumir muchos productos con levadura.

Por otro lado, se debe tener presente que todo dependen en las necesidades y gusto de cada persona.

