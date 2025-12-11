En Quindío aprueban ordenanza que busca restringir la venta de comida chatarra en los colegios

Armenia

Fue aprobado en segundo debate en la asamblea departamental del Quindío el proyecto de ordenanza que busca eliminar la venta de comida chatarra en las tiendas de los colegios públicos y también en el programa de alimentación escolar en las 54 instituciones educativas.

La Diputada Jessica Obando en conjunto con diferentes profesionales, docentes, directivos, sindicatos y ONG´s nacionales e internacionales presentaron a la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza 029 de 2025 “por el cual adoptan y regulan los ambientes escolares alimentarios saludables y se fijan protocolos para su implementación en instituciones educativas no oficiales y oficiales del departamento del Quindío”.

Este proyecto de su autoría busca garantizar alimentación real y saludable para las niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas del Departamento del Quindío a través de la sustitución paulatina de comestibles y bebible ultra procesados reemplazándolos por alimentos reales y garantizando de esta manera el derecho humano a la alimentación de nuestras infancias.

Así mismo, el proyecto articula a los tenderos con productores locales movilizando los mercados campesinos y fomentando el consumo local.

En Caracol Radio Armenia hablamos con la diputada Jessica Obando autora de la ordenanza y esto explicó “compartirles con mucha alegría que logramos pasar este proyecto de ordenanza de ambientes escolares alimentarios saludables construido de manera colectiva.

¿Cómo va a funcionar?

Es clave a partir del próximo año en las 56 instituciones educativas del departamento empezaremos un proceso de transición que quedó consignado en la ordenanza.

Los primeros 6 meses serán para pedagogía con toda la comunidad educativa, con todos los padres y madres de familia con las y los tenderos escolares frente a la consolidación de estos ambientes.

Luego, el siguiente trimestre empezaremos a restringir la comercialización y venta de comestibles ultra procesados durante dos días a la semana y así sucesivamente durante tres trimestres más hasta que logremos tener toda la semana libre de comercialización y venta de estos productos que solamente afectan la vida de los niños, niñas y adolescentes su salud.

Por su parte, iniciaremos todo el proceso de implementación de este proyecto de ordenanza y haremos seguimiento para que se den efectivamente la oferta académica, deportiva, cultural en torno a constituir y pensarnos otras formas de alimentación, de realizar deporte y actividad física para garantizar futuros adultos y adultas sanas

Que no tengan problemas como los que hoy tienen y con los que nos hemos criado, problemas de colesterol, de triglicéridos, de azúcar en la sangre, porque como lo manifestaban las y los intervinientes en la Asamblea Departamental, lo que comemos hoy es la salud del futuro y del mañana.

Por último, señalar lo siguiente que también es muy importante. Es frenar esa triada, como lo decía la profe Luz Estela presidenta del SUTEQ, frenar esa triada mortal entre cómo la industria de ultra procesados le hace creer a padres, madres y niños que el consumo de estos alimentos que supuestamente tiene adicionadas vitaminas y minerales realmente corresponden a comestibles que dañan la vida y que posteriormente les enfermará. Yo creo que hoy como departamento hemos dado un paso muy importante.

Programa de Alimentación Escolar

La diputada agregó “muy clave es que empieza el proceso de desestructuración y desescalamiento en el programa de alimentación escolar de las raciones industrializadas porque no puede ser que le estemos exigiendo a tenderos y tenderas, pero el operador del PAE no asuma también responsabilidad frente a la alimentación de nuestra niñez.

Así las cosas, celebrar y decir que esta Navidad nos depara realmente mucho trabajo preparatorio y organizativo para poder garantizar que esta ordenanza simplemente el próximo año.