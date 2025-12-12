Stephanie Gómez, la mente detrás de Bacu el modelo de comida saludable y accesible en un solo lugar

Stephanie Gómez, fundadora de Bacu, la cadena de comida balanceada que nació en 2022 y hoy suma 17 sedes en el país. | Foto: Cortesía - Bacu

En solo tres años, Bacu, una cadena de comida balanceada que combina cocina saludable, operación eficiente y tecnología propia, pasó de ser una idea nacida en medio de viajes agotadores a convertirse en uno de los emprendimientos gastronómicos de mayor crecimiento en Colombia.

Detrás de esta expansión está Stephanie Gómez Cardoso, una caleña de 34 años, administradora de empresas, exdirectiva de Rappi y hoy líder de un modelo que quiere llevar la alimentación saludable y accesible a toda Latinoamérica.

Una emprendedora marcada por la disciplina y la alimentación consciente

La historia de Gómez comienza en Cali, en una familia donde emprender era parte del día a día. Sus bisabuelos, abuelos y padres le enseñaron que crear empresa es una forma de aportar al país a través del empleo y el desarrollo económico. De ellos también heredó la idea de “alimentación consciente” como camino hacia el bienestar, algo que vivió desde niña entre sancochos, lentejas y platos internacionales como el tikka masala, que hoy hace parte del menú de Bacu.

En 2016 se graduó como administradora de empresas de la Universidad de los Andes y poco después entró a Rappi, donde desarrolló una carrera que la transformó profesionalmente. Empezó como manager de cuentas, luego lideró la operación de cocinas ocultas en Colombia y más tarde en Latinoamérica, y terminó como cabeza de la categoría de fine dining, dedicada a experiencias gastronómicas de lujo.

Ese rol la llevó a recorrer el continente y a enfrentar, repetidamente, un mismo problema: encontrar comida saludable, rápida y a buen precio era casi imposible. “Iba mucho a México y salía a almorzar, pero era imposible encontrar comida balanceada sin tener que demorarme más de 40 minutos en sentarme, ordenar y esperar a que el mesero me trajera la comida. Además, me gastaba más de lo que tenía presupuestado. Y si pedía domicilio, la espera era aún más larga”, recuerda.

El origen del modelo

Durante esos viajes se dio cuenta que no era una visión individual sino que también la compartía con dos excompañeros de Rappi: Mateo Albarracín, experto en comercio, y Juan Osuna, especialista en plataformas digitales. De ahí surgió la idea de crear algo diferente, en donde se integró un tercer aliado, el chef Andrew Clarkson, que la ayudó a identificar qué hacía tan difícil operar un restaurante saludable y eficiente al mismo tiempo: una cultura restaurantera poco orientada a la velocidad y procesos que no estaban diseñados para la optimización.

Con ese diagnóstico claro, los cuatro empezaron a imaginar un modelo que combinara operación estandarizada, tecnología, datos y cocina saludable. Aun sabiendo que Colombia no estaba atravesando por el mejor momento al empezar a recuperarse de la pandemia de Covid-19 y del estallido social de 2021, decidieron lanzarse al agua, “ “Lo hicimos con inocencia e ingenuidad porque estábamos muy emocionados y creíamos en nuestro propósito y en nuestra capacidad de solucionar el problema que habíamos identificado. A veces hay que tomar riesgos porque no existe un momento perfecto”, dice.

El nacimiento de Bacu: comida saludable, tecnología y expansión acelerada

En 2022 nació Bacu, una cadena de restaurantes con un modelo híbrido entre start-up tecnológica y operación gastronómica. Su propuesta era clara: comida balanceada, accesible y rápida, preparada con procesos estandarizados y decisiones basadas en datos.

El crecimiento fue inmediato. En tres años abrieron 17 sedes en Bogotá, sus alrededores y Medellín. La sede número 17 se inauguró en noviembre de 2025 en la capital antioqueña. La marca pasó de manejar 3.000 pedidos mensuales en 2022 a 60.000 al cierre del año pasado, con una meta de llegar a 150.000.

Ese impulso se explica, en gran parte, por la capacidad de atraer inversión internacional. Hoy cuentan con el respaldo de Benchstrength Capital, Reshape Ventures, Simón Borrero (CEO de Rappi) y Ángela Acosta (CEO de Morado), entre otros inversionistas que vieron en el proyecto un potencial regional.

Con el capital asegurado, el equipo desarrolló un sistema tecnológico central llamado POSS (Point of Sales System), diseñado por Bacu, que integra todas las herramientas de operación. Esta plataforma les permite proyectar mejor la demanda, optimizar compras, reducir desperdicios y analizar preferencias de los clientes para ofrecer experiencias personalizadas. “Ninguna decisión se toma sin data. Estamos obsesionados con entenderla y conocer qué quieren los colombianos”, asegura.

De ese análisis surgieron iniciativas como el programa de fidelización Club Bacanes y el próximo lanzamiento de un menú completamente personalizado, una propuesta que Gómez compara con “el Netflix de la comida balanceada”.

Pero la tecnología solo es una parte del modelo. La otra es el equipo. Lo que empezó con 10 colaboradores en 2022 pasó a 300 en 2025, el 80% menores de 25 años, muchos de los cuales crecieron dentro de la empresa. Lo mismo ocurrió con su red de proveedores: de 20 iniciales a más de 200, todos articulados para crecer junto al negocio.

Hoy Bacu es la opción de miles de colombianos que buscan alimentación saludable sin sacrificar tiempo ni presupuesto, incluidos grupos como padres interesados en la nutrición de sus hijos y personas con condiciones como diabetes. El objetivo ahora es consolidar un modelo replicable en toda Latinoamérica.

Su historia es la de una emprendedora que convirtió una necesidad cotidiana en un modelo de negocio regional y en una apuesta por transformar la manera de comer en el país.

