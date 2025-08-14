Más de 50 armas fueron entregadas voluntariamente en el municipio de Calarcá, Quindío

Armenia

Con el fin de aportar a entornos seguros y de convivencia sana la administración municipal llevó a cabo las jornadas de desarme en el corregimiento de Barcelona.

El gestor de convivencia de la secretaría de Gobierno de Calarcá, Andrés Felipe Gallego informó que la actividad fue desarrollada en los barrios Porvenir y San Felipe donde la comunidad voluntariamente entregó 30 y 25 armas respectivamente.

“Las jornadas de desarme realizadas en el municipio de Calarcá, específicamente en el barrio Porvenir y en el barrio San Felipe del corregimiento de Barcelona tuvieron como principal objetivo fomentar una cultura de paz, de sana convivencia y seguridad ciudadana. La respuesta de la comunidad fue muy positiva. En el barrio Porvenir se logró la entrega voluntaria alrededor de 30 armas y en el barrio San Felipe aproximadamente 25 armas“, indicó.

Resaltó que las jornadas se establecen con el fin de recibir toda clase de armas cortopunzantes, armas de fuego y así reducir los índices de inseguridad que se puedan registrar en dicho corregimiento de la villa del cacique.

“Esto evidencia un compromiso de la ciudadanía con la construcción de entornos mucho más seguros. Así mismo queremos agradecer a todas las dependencias y instituciones que hicieron posible esta iniciativa como la Policía Nacional, la Secretaría de Desarrollo, Subsecretaría de Cultura, Subsecretaría de Educación, Recreación y Deportes, la Secretaría de Gobierno con todos sus enlaces, al Hospital La Misericordia que con todos sus programas, con todo su apoyo en prevención de salud se sumó a esta jornada integral", destacó.

Se mostró optimista ante la receptividad que tienen las personas a este tipo de programas porque entienden la importancia de dejar las armas y abrir espacios enfocados a la seguridad ciudadana.

“Este trabajo articulado demuestra que con voluntad y trabajo Se pueden dar transformaciones reales y duraderas en nuestro municipio de Calarcá“, mencionó.

Aclaró que no descartan llevar a cabo nuevas jornadas en el municipio.