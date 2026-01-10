Ejército halla y destruye 100 kilos de explosivos en zona rural de Labranza Grande

Tropas del Ejército Nacional localizaron y neutralizaron material explosivo en zona rural del municipio de Labranza Grande, Boyacá, en desarrollo del plan de operaciones Ayacucho Plus. El hallazgo se produjo en la vereda El Salitre, dentro del área de responsabilidad de la Primera Brigada y del Batallón de Artillería de Campaña N.º 1, según informó el coronel Eddy Cardona. De acuerdo con el oficial, se trataba de aproximadamente 100 kilogramos de ANFO, una mezcla explosiva utilizada por grupos armados organizados que delinquen en la región.

El coronel explicó que este tipo de material suele ser empleado para acciones terroristas contra la infraestructura vial o centros poblados. «Históricamente, estos elementos explosivos han sido utilizados para atentados sobre vías o cascos urbanos», señaló, al referirse al posible uso que se le daría al explosivo incautado. Tras la ubicación del material, el Ejército adelantó los procedimientos de seguridad correspondientes para evitar riesgos a la población.

Según indicó el oficial, el resultado operativo fue posible gracias a información suministrada por ciudadanos en el marco del plan de recompensas. «Es gracias a las personas que han tenido ese valor civil y nos han dado información que logramos llegar hasta este lugar», afirmó el coronel Cardona, quien agregó que las operaciones militares continúan en el municipio de Labranza Grande. El Ejército reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera segura cualquier actividad sospechosa y contribuir a reducir el accionar de los grupos armados en el departamento.