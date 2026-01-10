Ejército recupera más de $7.300 millones tras incumplimiento en contrato para adquisición de dron

Colombia

El l Ejército Nacional informó que la empresa GECI Española consignó al Tesoro Nacional más de 7.300 millones de pesos, correspondientes a una sanción y a la recuperación del pago anticipado del contrato 258 de 2023 (del CENAC Aviación – EJC), relacionado con la adquisición de una aeronave no tripulada que no fue entregada.

De acuerdo con el comunicado oficial de la División de Aviación Asalto Aéreo, el giro se realizó el viernes 9 de enero de 2026, luego de que la Central Administrativa y Contable de Aviación del Ejército Nacional solicitara la aplicación del rubro, tras confirmarse el incumplimiento contractual por parte del proveedor.

La medida fue adoptada en el marco de un recurso de reposición que ratificó la declaratoria de incumplimiento en la entrega del dron, conforme a lo establecido en la Resolución N.° 2025180040554623 del 29 de diciembre de 2025.

El Ejército explicó que este resultado fue posible gracias a una gestión articulada entre la Central Administrativa y Contable de Aviación y el gerente del contrato, quienes adelantaron los procedimientos legales y administrativos necesarios para proteger los recursos públicos.