Medellín tiene nuevo delantero: llega desde el extranjero

Ya son siete las incorporaciones de Independiente Medellín para el primer semestre del 2026, en el que competirán en los torneos locales y tendrán como objetivo principal superar las fases previas de la Copa Libertadores e instalarse en la fase de grupos.

Este lunes 12 de enero se sumó una nueva cara al plantel antioqueño. Se trata del delantero uruguayo Enzo Larrosa, quien llega mediante un préstamo por un año con opción de compra y la posibilidad de una extensión de contrato por 3 años más.

“Su llegada fortalece la zona ofensiva del plantel, aportando movilidad, capacidad goleadora y proyección, cualidades que serán evaluadas y potenciadas dentro de un entorno de alta exigencia competitiva”, destacó el club en un comunicado.

[🔴🔵] Enzo Larrosa 🇺🇾 es nuevo jugador del Poderoso.

El delantero de perfil zurdo, llega tras marcar 9 goles en su último semestre con Cerro de Uruguay.https://t.co/1k4vXw0aH2 — DIM (@DIM_Oficial) January 12, 2026

¿Quién es Enzo Larrosa?

Larrosa, de 24 años, nació en Progreso, Uruguay. Tuvo paso por las divisiones menores de Defensor Sporting, así como por las de Boston River, club con el que debutó. Luego jugó para Godoy Cruz de Argentina, Montevideo City Torque y Cerro.

Con este último club, disputó 29 partidos, en los que aportó 9 goles y 4 asistencias, siendo el equipo en el que tuvo mejor rendimiento.

Larrosa se suma a Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, Jhon Montaño y Didier Moreno. Por su parte, se espera que haya al menos una incorporación más y de esta manera se cerraría el mercado del Poderoso.

Entretanto, las bajas del equipo han sido: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado, Luis Sandoval y Jarlan Barrera.

El equipo de Alejandro Restrepo debuta en la liga el domingo 18 de enero frente al Deportivo Pasto en calidad de visitante.