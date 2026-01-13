Comenzaron los comparendos económicos por nuevo pico y placa en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, reveló que, durante la etapa pedagógica del nuevo esquema de pico y placa en Ibagué, las autoridades de tránsito impusieron 68 órdenes de comparendos.

El cambio se da luego que se implementara una nueva rotación del pico y placa, motivo por el cual se desarrollaron diferentes operativos de control, prevención y pedagogía, con el objetivo de socializar los cambios y orientar a los ciudadanos sobre la correcta aplicación de la restricción.

“Desde hoy 13 de enero quienes no cumplan con la medida de pico y placa serán sancionados por movilizarse en los horarios no permitidos”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

Así quedó el pico y placa en Ibagué para el año 2026:

Lunes: 8 y 9

Martes: 0 y 1

Miércoles: 2 y 3

Jueves: 4 y 5

Viernes: 6 y 7

“En cuanto al horario continúa de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, recuerde que las excepciones, lugares de aplicación y hora valle continúan vigentes en nuestra ciudad”, puntualizó el secretario de Movilidad al explicar la medida.