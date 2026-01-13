Comenzaron los comparendos económicos por nuevo pico y placa en Ibagué
En la primera semana de comparendos pedagógicos se aplicaron 68 a conductores que no cumplieron con la medida.
Ibagué
En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, reveló que, durante la etapa pedagógica del nuevo esquema de pico y placa en Ibagué, las autoridades de tránsito impusieron 68 órdenes de comparendos.
El cambio se da luego que se implementara una nueva rotación del pico y placa, motivo por el cual se desarrollaron diferentes operativos de control, prevención y pedagogía, con el objetivo de socializar los cambios y orientar a los ciudadanos sobre la correcta aplicación de la restricción.
“Desde hoy 13 de enero quienes no cumplan con la medida de pico y placa serán sancionados por movilizarse en los horarios no permitidos”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.
Así quedó el pico y placa en Ibagué para el año 2026:
- Lunes: 8 y 9
- Martes: 0 y 1
- Miércoles: 2 y 3
- Jueves: 4 y 5
- Viernes: 6 y 7
“En cuanto al horario continúa de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, recuerde que las excepciones, lugares de aplicación y hora valle continúan vigentes en nuestra ciudad”, puntualizó el secretario de Movilidad al explicar la medida.