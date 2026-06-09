Capturados dos presuntos integrantes de la banda Los de La Isla en Honda, Tolima

Tolima

En las últimas horas fueron capturados en Honda dos presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los de La Isla, dedicado al tráfico local de estupefacientes en el norte del Tolima.

Se trata de alias “Cacaito” o “Michel”, de 30 años, y alias “Chiqui”, de 23 años. De acuerdo con las labores investigativas, los capturados serían los responsables de la distribución y comercialización de estupefacientes en los barrios Panchigua, El Caucho y Carrascal, ubicados en el casco urbano del municipio de Honda.

“Durante el desarrollo de la operación fueron incautadas 20 dosis de base de coca, aproximadamente 300 gramos de marihuana, 37 dosis de tusi, una gramera digital, cartuchos de munición, teléfonos celulares y 58 bolsas ziploc utilizadas para la dosificación y comercialización de sustancias ilícitas”, indicó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

El primer procedimiento se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia y policía judicial que permitieron a los uniformados llegar hasta una residencia ubicada en el barrio Panchigua, donde se hizo efectiva la captura en flagrancia de alias “Cacaito” o “Michel”.

De manera simultánea, mediante una diligencia de registro y allanamiento realizada en una vivienda del barrio Pacho Mario, fue capturado en flagrancia alias “Chiqui”.

“Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”, agregó el coronel.