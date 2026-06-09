Proponen a alcaldes y gobernadora del Tolima crear el Área Metropolitana de Ibagué

Tolima

Con una carta abierta dirigida a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda; la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz; y un grupo de alcaldes, el empresario Álvaro Montoya Patiño les propuso la creación de “La Meseta Área Metropolitana”, entre la capital tolimense y los municipios que conforman su entorno natural de desarrollo.

Aprovechando el diagnóstico elaborado por estos días para construir el Plan de Ordenamiento Departamental, el empresario pidió que Ibagué se articule como área metropolitana junto a los municipios de Piedras, Alvarado, Coello y San Luis.

“La realidad territorial viene demostrando que los problemas y oportunidades no reconocen fronteras territoriales ni administrativas. La movilidad, la competitividad, la logística, el empleo, la seguridad, la infraestructura y la atracción de la inversión exigen respuestas desde la cooperación regional”, se lee en la carta.

Por tanto, el empresario consideró necesario repetir las experiencias de Medellín y Bucaramanga, ciudades que han creado sus áreas metropolitanas junto a sus municipios vecinos.

“Ibagué, como principal centro económico, educativo, comercial y de servicios, posee todas las condiciones para convertirse en el núcleo de una región moderna y competitiva. Pero ese liderazgo solo alcanzaría su verdadero potencial si se articula con municipios que aporten fortalezas complementarias y compartan una relación funcional y económica fuerte y evidente con su capital”, explicó Montoya Patiño.

Proyectos

Entre las iniciativas que se podrían impulsar con la nueva área metropolitana, el empresario destacó:

La construcción de un corredor vial entre la glorieta de Payandé, Buenos Aires, Doima y el norte de Alvarado (como reemplazo de la calle 145 o Ramal Norte), que mitigaría la congestión vehicular en Ibagué y se convertiría en el “hecho metropolitano integrador” del centro del Tolima. Sería un eje vial en doble calzada como apuesta para la integración, la competitividad, la movilidad regional y la planificación territorial.

El proyecto sería financiado bajo un modelo de corresponsabilidad institucional: valorización desde Ibagué, regalías en Piedras, Obras por Impuestos en Alvarado, recursos del Gobierno nacional y un liderazgo articulador con recursos propios desde la Gobernación del Tolima.

“La Ley 1625 de 2013 ofrece el camino jurídico para el Área Metropolitana. Pero antes debemos consolidar hechos metropolitanos reales. Debemos integrar la infraestructura, fortalecer las relaciones económicas, generar movilidad regional y construir confianza ciudadana alrededor de este proyecto común”, arguye el documento.

Se espera un pronunciamiento de las mandatarias y los alcaldes sobre la posibilidad de crear el Área Metropolitana.