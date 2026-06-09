Que se vayan a hacer su ejercicio: alcaldesa de Ibagué a funcionarios con intenciones políticas

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, confirmó que se avecinan cambios en direcciones y secretarías en la administración que lidera debido a qué funcionarios darán un paso al costado por con el fin de aspirar a cargos de elección popular en el año 2027.

“Bastantes cambios vamos a tener en el gabinete para el cierre del gobierno, es el último tiempo del gobierno donde el acelerador debe estar a fondo, yo le he dado un mensaje a mi equipo para que estemos sumamente concentrados en lo que nos resta”, dijo la alcaldesa de Ibagué.

Según Aranda, se vienen para la ciudad los proyectos más importantes entre lo que está la terminación de la vía al Salado, la construcción de la calle 103, además de otros proyectos de infraestructura como la construcción de viviendas, escenarios deportivos entre otros.

“Hemos demostrado que dos mujeres que gobiernan este territorio dejaron a un lado cualquier tipo de sectarismos, dos mujeres que se pusieron la 10 y estamos trabajando de la mano, por ejemplo, en la construcción de la vía al Salado y otros proyectos”, destacó.

Finalmente, sostuvo que los cambios que se avecinan en su gobierno serán en direcciones y secretarías, “Algunos funcionarios han mostrado intereses políticos y yo no puedo deslegitimar mi gobierno, les he pedido que más bien se vayan a hacer su ejercicio y nosotros terminamos nuestro gobierno concentrados”.

El primer funcionario que dio un paso al costado fue Cristián David Ávila, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, quien renunció el pasado fin de semana en el marco del cierre de la semana del campesino. En los mentideros político-administrativos aseguran que será candidato a la Alcaldía de Ibagué.