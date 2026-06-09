Una persona muerta y 4 heridas dejó un accidente de tránsito en Ibagué

Ibagué

Como Luz Dary Guillén Peña fue identificada la mujer de 52 años qué perdió la vida en un accidente de tránsito que se registró en la noche del lunes festivo 8 de junio en la carrera Quinta a la altura de la vía de ingreso al barrio San Luisú.

En el lugar dos vehículos impactaron de frente, al parecer uno de ellos invadió el carril, en medio de los automotores quedó la motocicleta en la viajaba la víctima fatal y una menor de 17 años que se encuentra en grave estado de salud en la clínica Asotrauma, por otra parte, también tres personas más lesionadas.

“Lamentamos el accidente que se registró en la noche del lunes sobre el sector de San Luisú que deja a una persona fallecida y cuatro lesionados, de acuerdo con la información preliminar en el hecho se vieron involucrados tres vehículos, una motocicleta y dos vehículos tipo campero, la hipótesis preliminar es que uno de los conductores pierde el control por condiciones de visibilidad e invasión de carril contrario”, dijo Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué.

Los vehículos involucrados fueron un tipo campero de placas BSU-593, el conductor un hombre de 64 años, quien resultó ileso. La prueba de embriaguez practicada arrojó resultado negativo.

Por otra parte, otro automotor de placas PEO 869 conducido por una persona de 85 años, quien resultó lesionado y fue trasladado a la Clínica Asotrauma. La prueba de embriaguez practicada arrojó resultado negativo. Los lesionados en este vehículo son una mujer de 36 años, lesionada y trasladada a centro asistencial y otra persona de 83 años, lesionada y trasladada a centro asistencial.

Por último, una motocicleta de placas MYZ-35G conducida por una mujer de 52 años, quien sufrió lesiones de alta complejidad, incluyendo trauma abdominal severo, múltiples laceraciones y fracturas en miembros inferiores. Fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Finalmente, Camilo Martínez, secretario de Movilidad de Ibagué, aseguró que en lo corrido del año 2026 se han registrado 37 personas muertas en accidentes de tránsito.