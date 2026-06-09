Reportan 18 accidentes de tránsito y 12 conductores borrachos el fin de semana en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Giovanny Posada, director operativo de la Secretaría de Movilidad de Ibagué, reveló detalles de los resultados que arrojaron los controles realizados durante el primer puente festivo del mes de junio en las calles de la ciudad.

Según Posada, como resultado de las acciones de prevención, se impusieron 83 comparendos por distintas infracciones a las normas de tránsito. Entre las faltas más frecuentes se evidenció la circulación sin la documentación obligatoria al día, como el SOAT, la revisión técnico-mecánica y la licencia de conducción.

Por otra parte, el funcionario resaltó que un total de 12 personas fueron sorprendidas conduciendo en estado de embriaguez, una conducta que representa un grave riesgo para la seguridad vial.

“El balance también reporta 18 siniestros viales, los cuales dejaron 33 personas lesionadas y una fallecida, cifras que reflejan la importancia de fortalecer la cultura de prevención y el cumplimiento de las normas en las vías”, dijo Posada.

Finalmente, manifestó que “Estos resultados evidencian que aún persisten comportamientos que ponen en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para actuar con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y abstenerse de conducir después de consumir bebidas alcohólicas”.