Ibagué

Pico y Placa en Ibagué tendrá nueva rotación desde enero de 2026

Los carros matriculados en Ibagué seguirán contando con la llamada “hora valle”, que permite circular sin restricción entre las 9:00 y 11:00 a.m. y las 3:00 y 5:00 p.m.

Pico y Placa en Ibagué tendrá nueva rotación desde enero de 2026

Mauricio Arcila

La Alcaldía de Ibagué oficializó, mediante el Decreto 0768 del 26 de diciembre de 2025, la rotación del Pico y Placa que regirá durante el primer semestre de 2026. La medida estará vigente entre el 1 de enero y el 30 de junio, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., según el último número de la placa del vehículo.

La distribución quedó establecida de la siguiente manera:

• Lunes: 8 y 9

• Martes: 0 y 1

• Miércoles: 2 y 3

• Jueves: 4 y 5

• Viernes: 6 y 7

El secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, indicó que las condiciones de aplicación, los sectores incluidos y las excepciones se mantienen igual que en 2025.

La etapa pedagógica de esta medida se desarrollará entre el 2 y el 9 de enero de 2026. Durante esos días, quienes incumplan la norma recibirán amonestaciones y una sanción equivalente a cinco SDMLV.

A partir del 10 de enero, las multas por infringir la medida ascenderán a 15 SDMLV.

La Administración recordó que el 1 de enero de 2026, por ser festivo, no habrá restricción de Pico y Placa.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad