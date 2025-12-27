Pico y Placa en Ibagué tendrá nueva rotación desde enero de 2026
Los carros matriculados en Ibagué seguirán contando con la llamada “hora valle”, que permite circular sin restricción entre las 9:00 y 11:00 a.m. y las 3:00 y 5:00 p.m.
La Alcaldía de Ibagué oficializó, mediante el Decreto 0768 del 26 de diciembre de 2025, la rotación del Pico y Placa que regirá durante el primer semestre de 2026. La medida estará vigente entre el 1 de enero y el 30 de junio, de lunes a viernes, en el horario de 6:00 a.m. a 9:00 p.m., según el último número de la placa del vehículo.
La distribución quedó establecida de la siguiente manera:
• Lunes: 8 y 9
• Martes: 0 y 1
• Miércoles: 2 y 3
• Jueves: 4 y 5
• Viernes: 6 y 7
El secretario de Movilidad, Ricardo Rodríguez, indicó que las condiciones de aplicación, los sectores incluidos y las excepciones se mantienen igual que en 2025.
La etapa pedagógica de esta medida se desarrollará entre el 2 y el 9 de enero de 2026. Durante esos días, quienes incumplan la norma recibirán amonestaciones y una sanción equivalente a cinco SDMLV.
A partir del 10 de enero, las multas por infringir la medida ascenderán a 15 SDMLV.
La Administración recordó que el 1 de enero de 2026, por ser festivo, no habrá restricción de Pico y Placa.