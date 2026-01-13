Colonia vs. Bayern Múnich: fecha, hora y cómo seguir el partidazo de Luis Díaz

El líder de la Bundesliga, volverá a ver acción este miércoles 14 de enero con el duelo entre Colonia y el Bayern Múnich por la fecha 17 del campeonato alemán, que se disputará en el RheinEnergie Stadion. Tras la excelente actuación de Luis Díaz en la jornada anterior, se espera que el colombiano siga en racha goleadora.

Los dirigidos por Vicent Kompany vienen de iniciar el año con el pie derecho, tras la demoledora goleada 8-1 sobre el Wolfsburgo en el Allianz Arena por la jornada 16 del torneo, compromiso en el que Lucho fue una de las figuras del partido con un gol y dos asistencias que cambiaron el rumbo del juego. Con este resultado los Bávaros se mantienen en la parte alta de la tabla con 44 puntos.

Por otra parte, para el Colonia este será un difícil reto ya que viene de empatar 2-2 ante el Heidenheim, un rival que esta en la parte baja de la tabla. Con esta igual el conjunto dirigido por el polaco Lukas Kwasniok, se ubica en la casilla 11 con solo 17 unidades.

𝑵𝑬𝑿𝑻 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯: Englische Woche. Auswärts. Flutlicht. 🔥 pic.twitter.com/vXkXnl8Hva — FC Bayern München (@FCBayern) January 12, 2026

El reconocimiento a Luis Díaz

Tras el excelente rendimiento de Lucho en la jornada anterior donde anotó con gol y aportó dos asistencias, la Bundesliga le dio un importante reconocimiento, al ponerlo dentro del equipo de la semana junto a su compañero Michael Olise, que se destacan como los mejores futbolistas de la jornada anterior en el fútbol alemán. Siendo la sexta vez que eligen al guajiro, dentro del equipo ideal en el campeonato en 16 fechas disputadas.

Tras este duelo Luis Díaz comentó, “Disfrutar lo que estoy viviendo ahora en el Bayern, seguir trabajando para conseguir los objetivos acá y luego que venga el Mundial”, dejando claro que su trabajo en Alemania esta encaminado también para llegar con un gran nivel al mes de junio cuando arranque la Copa del Mundo.

De igual forma, con los dos pases goles que Lucho hizo en el duelo anterior, se convierte en el segundo máximo asistidos del campeonato alemán con 16 asistencias, solo superado por Olise con 18 aportes. Curiosamente hoy 13 de enero es el cumpleaños número 29 del guajiro y el club ya lo lo felicitó a través de sus redes sociales, lo que sigue demostrando el gran momento que vive el extremo colombiano con el Bayer Múnich.

¡Muy feliz cumpleaños, @LuisFDiaz19! 🥳



Wir feiern heute alle mit dir. ❤️🤍 pic.twitter.com/Lcw2fEymyf — FC Bayern München (@FCBayern) January 13, 2026

¿Cómo seguir Colonia vs. Bayern Múnich?

El partido entre Colonia vs. Bayern Múnich será el próximo 14 de enero a partir de las 2:30 p.m. (hora Colombia), este duelo lo podrán seguir a través del minuto a minuto de Caracol Radio en su portal web.