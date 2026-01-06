Ibagué

Caracol Radio conoció que el INPEC declaró insubsistente al director de la Cárcel de Ibagué, Camilo Andrés Martínez Romero, el funcionario había tomado posesión el 5 de agosto de 2025, solo llevaba 5 meses al frente del centro penitenciario.

En diálogo con Caracol Radio, Alejandro Durán, directivo sindical de los trabajadores del INPEC en el Tolima, reveló que en reemplazo del director saliente fue designada la dragoneante, Mónica Portela, funcionaria con una experiencia de 23 años en la entidad.

“El INPEC declaró insubsistente al anterior director, nosotros desconocemos las causas de esta decisión, aunque era notoria su inexperiencia, el cambio se da por una persona que hace parte del cuerpo custodio y vigilancia, esto lo hemos vivido en varias ocasiones”, dijo Alejandro Durán.

¿Qué viene para la Cárcel de Picaleña?

Según Durán, se espera que la dragoneante, Mónica Portela, de un nuevo rumbo al centro de reclusión debido a que sí tiene experiencia en el manejo directivo en la entidad.

“Ella es abogada y ha ejercido gran parte de su tiempo en la entidad como jefe jurídica en este establecimiento y otros establecimientos como encargada, esperamos que haga un buen trabajo dejando en alto la institución”, destacó.

Finalmente, Alejandro Durán, sostuvo que esperan que en el año 2026 se tenga un mayor apoyo por parte de la Alcaldía de Ibagué con el centro penitenciario, a la vez hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se asigne un mayor presupuesto para los temas de alimentación y salud.