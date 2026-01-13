Archivo de la pintora Beatriz González llegará al teatro Santander en Bucaramanga

Bucaramanga, Santander

El fin de semana con puente festivo de reyes dejó pérdidas trascendentales para el gremio artístico del país. Uno de los fallecimientos que ha generado gran impacto es el de Beatriz González, una de las figuras más destacadas del arte latinoamericano contemporáneo.

González, nació el 16 de noviembre de 1932 en Bucaramanga, Santander, y se formó en la Universidad de los Andes y en la Academia de Bellas Artes de Róterdam. Esta bumanguesa, que falleció a los 93 años, solía reinterpretar pintores clásicos y retratar en obras temas cotidianos y sociales de Colombia con una mirada crítica e irreverente.

Desde su ciudad de nacimiento, Alberto Borja, curador de arte independiente, confirmó que en homenaje a su vida y obra, en el teatro Santander, ubicado en la calle 33 #18-60, se exhibirá una colección de obras que la artista donó en vida.

“Entre lo que se espera que llegue están los documentos físicos, los papeles, el archivo como tal físicamente. No la versión digitalizada que ya está aquí una parte en el Centro Cultural del Banco de la República de Bucaramanga, sino que llegue todo el archivo físico que fue donado hace unos años a la biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá”.

Lea también: Santander enfrenta lluvias atípicas: este es el balance de la oficina de Gestión del Riesgo

Entre el archivo se encuentran los bocetos de sus obras, documentos sobre la violencia en Santander y una crónica roja de la prensa. Estos documentos tienen más de 60 años y se encuentran en la biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, donde fueron donados por la maestra en años pasados.

“El Teatro Santander tiene que hacer unas modificaciones físicas para poder albergar esas obras y tenerlas de manera permanente ahí para que el público de Bucaramanga y del mundo las pueda contemplar en ese lugar”, señaló Borja.

El archivo llegaría a complementar el telón de fondo ‘Cañón del Chicamocha’, que actualmente reposa en el Teatro Santander. También en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo reposa el boceto para el mural del congreso.

Además del archivo, la galería TÓTEM organiza un homenaje que tendrá lugar en su sede para inicios de febrero, pues señalan de manera lamentable que “Nunca se le dio la trascendencia como artista en la región”, confirmando que en los últimos años tan solo se realizó un homenaje, exactamente entre julio y agosto de 2025.