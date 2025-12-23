Cali

“Declaratoria de emergencia económica del Gobierno es una medida apresurada” dice el CEIV

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, que agrupa a 35 gremios, 7 cámaras de comercio y representa a más de 135 mil empresas, no avalan la declaratoria.

El presidente Gustavo Petro defendió el decreto de emergencia económica ante el hundimiento de la reforma tributaria.

Desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca expresaron su preocupación la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional.

“Colombia enfrenta hoy una caída sostenida de la inversión: la formación bruta de capital fijo completa dos años en terreno negativo, la inversión privada se ha debilitado y la inversión extranjera directa muestra menor dinamismo, reflejando una menor confianza empresarial", sostiene el CIEV.

A esto se suma un crecimiento económico bajo y una alta incertidumbre regulatoria, que afectan el empleo y la competitividad regional, sostiene Juan Manuel Sanclemente, director del Ciev.

Desde el CIEV insistimos en que existen alternativas responsables, como una estrategia seria de reducción y priorización del gasto público, mayor eficiencia en la ejecución presupuestal y el uso de los mecanismos ordinarios previstos en la ley.

Una emergencia económica mal sustentada y apresurada solo profundiza la incertidumbre y agrava la caída de la inversión.

