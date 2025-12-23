“Declaratoria de emergencia económica del Gobierno es una medida apresurada” dice el CEIV

El presidente Gustavo Petro defendió el decreto de emergencia económica ante el hundimiento de la reforma tributaria.

Desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca expresaron su preocupación la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional.

“Colombia enfrenta hoy una caída sostenida de la inversión: la formación bruta de capital fijo completa dos años en terreno negativo, la inversión privada se ha debilitado y la inversión extranjera directa muestra menor dinamismo, reflejando una menor confianza empresarial", sostiene el CIEV.

A esto se suma un crecimiento económico bajo y una alta incertidumbre regulatoria, que afectan el empleo y la competitividad regional, sostiene Juan Manuel Sanclemente, director del Ciev.

Desde el CIEV insistimos en que existen alternativas responsables, como una estrategia seria de reducción y priorización del gasto público, mayor eficiencia en la ejecución presupuestal y el uso de los mecanismos ordinarios previstos en la ley.

Una emergencia económica mal sustentada y apresurada solo profundiza la incertidumbre y agrava la caída de la inversión.