“Declaratoria de emergencia económica del Gobierno es una medida apresurada” dice el CEIV
El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, que agrupa a 35 gremios, 7 cámaras de comercio y representa a más de 135 mil empresas, no avalan la declaratoria.
Desde el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca expresaron su preocupación la declaratoria de emergencia económica anunciada por el Gobierno Nacional.
“Colombia enfrenta hoy una caída sostenida de la inversión: la formación bruta de capital fijo completa dos años en terreno negativo, la inversión privada se ha debilitado y la inversión extranjera directa muestra menor dinamismo, reflejando una menor confianza empresarial", sostiene el CIEV.
A esto se suma un crecimiento económico bajo y una alta incertidumbre regulatoria, que afectan el empleo y la competitividad regional, sostiene Juan Manuel Sanclemente, director del Ciev.
Desde el CIEV insistimos en que existen alternativas responsables, como una estrategia seria de reducción y priorización del gasto público, mayor eficiencia en la ejecución presupuestal y el uso de los mecanismos ordinarios previstos en la ley.
Una emergencia económica mal sustentada y apresurada solo profundiza la incertidumbre y agrava la caída de la inversión.