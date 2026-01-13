“Es un completo desastre”: alcalde de Medellín por aumento de quemados con pólvora en la ciudad

Medellín, Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó como “un completo desastre” el balance de personas quemadas con pólvora en la ciudad, luego de confirmarse que Medellín concentra 82 casos en la actual temporada, un aumento frente al mismo periodo del año anterior.

El pronunciamiento se dio tras conocerse el más reciente consolidado del Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validado por el Instituto Nacional de Salud, que da cuenta de un incremento sostenido de lesionados por pólvora en el departamento.

Medellín: 82 personas lesionadas por pólvora

Según las cifras oficiales, Medellín registra 82 personas lesionadas, distribuidas así: 53 adultos, 19 adolescentes entre 12 y 17 años, 4 niños entre 6 y 11 años y 6 menores entre 0 y 5 años. El alcalde subrayó que una parte importante de los casos corresponde a niños, lo que atribuyó a la irresponsabilidad de adultos que manipulan pólvora o permiten su uso en entornos familiares.

El mandatario también advirtió que no todas las víctimas estaban manipulando los artefactos. Del total de casos en la ciudad, el 48 % corresponde a personas que los manipulaban, mientras que el 44 % eran observadores y el 9 % transeúntes que pasaban por el lugar.

Antioquia llegó a 203 casos y crece frente al año anterior

A nivel departamental, Antioquia alcanzó 203 personas lesionadas, frente a 150 casos en la temporada 2024–2025, lo que representa un incremento del 35,3 %. Del total, 65 son menores de edad y 138 adultos. El reporte incluye 18 amputaciones y 24 casos de daño ocular, con manos (91) y cara (58) como las partes del cuerpo más afectadas.

Entre el 12 y el 13 de enero, se registraron dos nuevos casos: un menor de 13 años en Medellín con quemaduras de segundo grado en miembros inferiores y genitales, y un hombre de 30 años en Barbosa con quemaduras de tercer grado en manos y miembros superiores, ambos por manipulación de papeletas.

Alerta sanitaria y llamado a la prevención

La Gobernación confirmó que la ocupación de las unidades de quemados, tanto adultos como pediátricas, se encuentra al 100 % en Antioquia. No se han reportado casos de intoxicación por fósforo blanco ni por licor adulterado con metanol durante la temporada.

Las autoridades reiteraron el llamado a no usar pólvora, reforzar la cultura ciudadana y denunciar su manipulación, mientras continúan los controles y el seguimiento sanitario en Medellín y el resto del departamento.