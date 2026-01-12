Sebastián Villa no llegaría a River por la millonada que pide Rivadavia: “No volvieron a llamar”

“El presidente de River no volvió a llamar”: atención con el monto que piden en Rivadavia por Villa. (Photo by Mateo Occhi/Getty Images) / Mateo Occhi

No cesa la novela entre Sebastián Villa y River Plate. Aunque hay un interés de las dos partes para hacer el negocio realidad, el cuadro millonario no ha logrado ponerse de acuerdo con Independiente Rivadavia con los montos de la operación.

Justamente sobre lo anterior, en las últimas horas habló Daniel Vila, presidente de Rivadavia, sobre la situación contractual del atacante colombiano y entre líneas dio a entender que está casi descartada su llegada a River.

Le puede interesar: Sebastián Villa estaría cerca de resolver su futuro: equipo brasileño acelera por su fichaje

Sebastián Villa no llegaría a River por la millonada que pide Rivadavia

En diálogo con Fox Sports, Daniel Vila reveló haber negociado directamente con Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, pero al dar su cifra definitiva para el traspaso de Sebastián Villa, el dirigente millonario no se comunicó más.

“Estuvimos en conversaciones con el presidente de River por Sebastián Villa. Cuando le dije que pedíamos 12.000.000 de dólares, no volvió a llamar”, comentó. Frente a la suma, no tuvo problemas en decirlo y confirmar que se sentará con cualquier equipo argentino para negociar, de ser el caso.

Lea también acá: Así fue como Johan Mojica explotó contra hincha del Mallorca: “No me grite que usted no es mi papá”

Incluso contó haber realizado un trato con el mismo Villa en caso de recibir alguna propuesta interesante en este inicio de año: “El año pasado en la pretemporada de julio, convinimos que se quedaba hasta diciembre. Tiene contrato hasta 2027. Si en enero de este año aparecían oportunidades interesantes para el jugador y el club, se podrían avanzar”.

"No puedo dar nombres de clubes, no corresponde. No puedo afirmar eso. Se ha publicado algo en las redes, en los medios. Se publicó que son 12 millones. No hay problema con transferirlo a otro club argentino. Le ampliamos los días de vacaciones. Seguramente la semana que viene si no hay novedades sobre su transferencia, va a estar en Mendoza“, concluyó.

Entérese de: Tabla de goleadores y asistencias en Bundesliga, tras gran partido de Luis Díaz con Bayern Múnich