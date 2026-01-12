Así fue como Johan Mojica explotó contra hincha del Mallorca: “No me grite que usted no es mi papá”

La jornada 19 de la Liga EA Sports se disputó entre el 9 y el 12 de enero y se evidenció el complicado momento que atraviesa el Mallorca. El conjunto bermellón no ha logrado un buen desempeño a lo largo de la temporada y parcialmente se ubica en la casilla 17 con apenas 18 puntos. Mientras que el Barcelona, que es líder de la tabla, acumula 49 unidades, marcando así una clara diferencia entre ambos equipos.

Mallorca volvió a caer derrotado 1-2 ante el Rayo Vallecano, Vedat Muriqi fue quien igualó el compromiso al minuto 30; sin embargo, antes de que finalizara el primer tiempo, Isaac Palazón selló la victoria tras anotar desde el punto penal. Con este resultado, el equipo de Mojica atraviesa un panorama un poco complicado, ya que están cerca del descenso.

Fuerte cruce entre Mojica y los hincas

Luego de la reciente derrota del Mallorca, los aficionados del club se mostraron decepcionados por el mal rendimiento que han demostrado en la temporada. Por esta razón, los hinchas esperaron a que saliera del estadio Johan Mojica en su automóvil para detenerlo y recriminarle por los malos resultados que han obtenido en el campeonato español.

El video que circula en redes sociales se puede evidenciar como el colombiano al principio acepta los errores: “Yo nunca he irrespetado a nadie en mi carrera, yo entiendo que ustedes estén enfadados, pero esto es como en la vida, hay momentos buenos y malos”.

Pero segundos después el jugador se enoja por el tono elevado con el que un aficionado se refiere a él: “Yo nunca me he reído, yo no te he gritado y puedo ser agresivo también. Yo soy un señor, nunca te he gritado, yo no soy un niño. Yo no voy a permitir que venga acá y me grite así porque usted no es mi papá. No me levantes la voz vos a mí”.

A continuación el video del cruce entre Johan Mojica y los aficionados