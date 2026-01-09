Edumas exige a Interaseo un plan de contingencia inmediato por acumulación de basuras en Soledad

El gerente del Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), Carlos Pertuz, exigió a la empresa Aseo Especial Soledad – Interaseo la implementación inmediata de un plan de contingencia para erradicar los basureros a cielo abierto que se vienen presentando en distintos sectores del municipio.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El funcionario aseguró que la situación responde a incumplimientos en las rutas y frecuencias de recolección, lo que ha derivado en acumulación de residuos y afectaciones ambientales.

Pertuz explicó que el llamado surge a partir de reiteradas quejas de la comunidad y del seguimiento que ha venido realizando Edumas como autoridad ambiental. Indicó que desde la Alcaldía han sido enfáticos en exigir a la empresa operadora que se ponga al día con la recolección y cumpla con los horarios establecidos, advirtiendo que, de no hacerlo, se podrían adoptar medidas administrativas que actualmente están siendo evaluadas por el equipo jurídico del municipio.

Rutas y sectores más afectados

Según el gerente de Edumas, la frecuencia de recolección varía según los sectores, con rutas diurnas y nocturnas que, en promedio, operan día por medio. Algunas zonas cuentan con servicio los lunes, miércoles y viernes, mientras que otras lo reciben los martes, jueves y sábados. No obstante, ante los retrasos, Interaseo se comprometió a implementar una ruta nocturna adicional y una ruta especial los domingos, principalmente en conjuntos residenciales donde la generación de residuos es mayor.

Más información Capturan a Jorge Visbal expresidente de Fedegán por presuntos vínculos con estructuras paramilitares

Pertuz señaló que Edumas ha mantenido vigilancia constante sobre esta situación para realizar los reportes correspondientes y evitar que el problema escale a una emergencia de salud pública. Añadió que los sectores de Las Moras y Los Puertos son actualmente los más afectados por la acumulación de basuras.

Finalmente, el funcionario destacó que desde Edumas se vienen adelantando proyectos de recuperación del espacio público para eliminar puntos críticos de disposición inadecuada de residuos, pero advirtió que estos esfuerzos se ven opacados si no existe una recolección eficiente por parte de la empresa prestadora del servicio. Por ello, reiteró el llamado a Interaseo para que adopte correctivos inmediatos y normalice el servicio en todo el municipio.