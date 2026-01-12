Luis Díaz recibió nuevo reconocimiento tras brillar con el Bayern Múnich

Luis Díaz sigue siendo figura en Alemania. Este domingo 11 de enero tuvo un altísimo rendimiento en la goleada del Bayern Múnich 8-1 sobre el Wolfsburgo, siendo uno de los jugadores más importantes en el desarrollo del juego, ya que anotó un gol y aportó dos asistencias.

La actuación del guajiro fue tan buena que la Bundesliga lo puso dentro del equipo de la semana, en la fecha 16 del fútbol alemán. Lucho fue el segundo jugador con mayor calificación, solo por debajo de su compañero Michael Olise, que marcó dos goles y puso curiosamente para la anotación de Lucho.

Desde que Lucho llegó al fútbol alemán, ha estado en seis oportunidades en el once ideal de la semana en 16 fechas disputadas. De igual forma, estuvo en la jornada anterior por su anotación contra el Heidenheim el pasado 21 de diciembre del 2025, por lo que esta es su segunda distinción consecutiva.

Pero no solo los goles son importantes en el grandioso momento del colombiano, ya que con los dos pases gol que puso Lucho ente el Wolfsburgo, se convierte en el segundo asistidor del fútbol alemán con participación directa en 15 goles, solo por debajo de su compañero francés Olise quien tiene una más.

¿Cuál es el once ideal de la Bundesliga?

En la página oficial de la Bundesliga se lee, “Luis Díaz (FC Bayern Múnich), al igual que su compañero Olise, participó directamente en tres goles (un gol y dos asistencias) e inició un autogol (para el 1-0). Fue el jugador que más duelos ganó sobre el terreno de juego (15)”, resaltando el aporte de las figuras del equipo bávaro.

En el equipo de la semana en la Liga Alemana, se utilizó un esquema de 4-4-3. Arrancando por el arquero Diant Ramaj del Heidenheim, el lateral izquierdo es Maximilian Mittelstädt que juega con el Stuttgart, como centrales están Derrick Köhn y Miro Muheim de Unión Berlín y Hamburgo respectivamente, al igual que lateral derecho Joe Scally del equipo Borussia Mönchengladbach.

En la mitad del campo los mejores jugadores de esta jornada fueron Alessio Castro-Montes futbolista de Colonia, Felix Nmecha del Borussia Dortmund y Michael Olise figura del Bayern Múnich. En la zona delantera este su compañero Luis Díaz, junto a Haris Tabaković de Borussia Mönchengladbach y Deniz Undav con Stuttgart.