River Plate ofreció una millonada por Jhohan Romaña, pero no convence a San Lorenzo: así va el tema

River Plate se encuentra en la recta final de su mercado de fichajes con el objetivo de reforzar el plantel y afrontar de la mejor manera la Copa Sudamericana 2026 y la Primera División de Argentina. Marcelo Gallardo, director técnico del club, está a la espera de poder oficializar dos de las negociaciones que vienen avanzando, las incorporaciones de Maher Carrizo y Jhohan Romaña.

La posible llegada de Romaña se encuentra en un momento decisivo. Aunque el defensor colombiano ya acordó su contrato con River por tres temporadas y ha dejado en claro su deseo de ponerse la camiseta del club, incluso a través de mensajes en sus redes sociales, la operación no depende únicamente de él. El principal obstáculo sigue siendo San Lorenzo, equipo que es dueño de sus derechos.

A continuación una de las publicaciones que posteó el colombiano en sus historias de Instagram.

🔵🔴🔥 “TUVIERON QUE HABLAR MAL DE MÍ PARA QUEDAR BIEN CON OTROS”.



📲 La frase que posteó en su historia de Instagram el defensor de San Lorenzo, Jhohan Romaña. pic.twitter.com/dN0JAaHtFA — ʝ (@Juanpi_Ugarte) January 11, 2026

River ya presentó una propuesta formal de 2,5 millones de dólares por el 50% del fichaje, con la opción de comprar el otro 50% por la misma cifra, además de 100.000 dólares más por cada parte en caso de aceptación por parte del San Lorenzo. Como garantía para el equipo dirigido por Damián Ayude, la oferta incluye una cláusula que establece que si River no ejecuta la compra del segundo 50% dentro de los próximos tres años, deberá pagar una penalidad de 1 millón de dólares.

A pesar de la oferta, San Lorenzo ya la rechazó, pues quiere de inmediato los 5 millones de dólares por el 80% del fichaje de Romaña. Aunque el club necesita el dinero, consideran insuficiente la propuesta de River.

Cabe mencionar, que River Plate aclaró que no aumentará la oferta y tampoco quiere que las negociaciones se prolonguen demasiado. Por eso, si la situación no avanza, el club comenzará a analizar otras opciones para reforzar la defensa y no depender únicamente de la negociación por el colombiano.