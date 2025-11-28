¿Tomar café en ayunas es malo para el sistema digestivo?: esto dicen expertos

El café es una de las bebidas más populares en el mundo, ya que gracias a su sabor, muchos recurren a ella, ya sea para comenzar sus mañanas o como energizante.

Sin embargo, este no es un reemplazo para el desayuno, puesto que muchas personas suelen tomarlo sin antes haber ingerido algún alimento, lo que puede generar repercusiones a largo plazo si es seguido su consumo. Según Kim Barrett, catedrática de Fisiología y Biología de las Membranas en la Facultad de Medicina de la Universidad de California, ya se han hecho investigaciones previas junto a otros expertos para determinar los daños que esto puede producir, según una entrevista hecha por el diario, The New York Times.

Barret declaró que pueden llegar a existir repercusiones en los estómagos de las personas, aunque, este órgano tiene sus maneras de protegerse, aseguró la médica.

¿Qué le hace el café al estómago?

Si bien hay varios puntos de vista, el jefe de medicina interna del Centro Médico de la Universidad Baylor en Dallas, Byron Cryer, manifestó el café no causa irritaciones graves, pero, hay sustancias que sí causan una irritación, como lo es el alcohol y el tabaco.

Pese a esto, hay una excepción con esta bebida, declarando que: “no es probable que el café, ni siquiera concentrado, provoque lesiones en el estómago, y mucho menos en las dosis habituales de las bebidas comunes”.

“Es bien sabido que la cafeína del café aumenta el ritmo cardiaco y la presión arterial, y si lo bebes demasiado cerca de la hora de acostarte, puede alterar el sueño, pero estos cambios son temporales”, dijo Cryer. Sin embargo, destacó que, de cierta manera, el café ayudaba a que la digestión fuera mejor y así, evitaba inflamaciones de colón.

¿Qué sucede si se toma en ayunas?

Barret, aseguró que si bien el café no causaba daños, sí podía aumentar la acidez estomacal, lo cual puede provocar reflujo en algunas personas. Además, en le proceso no solo “se altera el pH en el estómago”, sino que esta producción de ácido puede llegar a afectar el esófago, ya que este órgano es mucho más sensible y no cuenta con las mismas condiciones de protección que usa el estómago.

Según declararon los médicos, se recomienda que para amortiguar la pesadez y demás, se le agregue un chorrito de leche al café para que sea más suave a la hora de su consumir. A su vez, Cryer le explicó al The New York Times que “hay muchas más pruebas de los beneficios del café que de sus efectos nocivos”, asegurando que vale la pena tener en cuenta este tipo de investigaciones, ya que en las redes sociales suele haber muchos mitos acerca de esta bebida.

