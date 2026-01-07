Después de 45 años de espera, la cancha de la Liga de Fútbol de Risaralda fue remodelada

Pereira

El nuevo escenario deportivo beneficiará a más de 12 mil futbolistas de los 14 municipios del departamento, y cuenta con una cancha de 64 metros de ancho por 102 metros de largo, con un sistema sintético certificado por FIFA. La inversión total para su construcción fue de $2.664 millones, así lo confirmó el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa.

“Feliz porque es un gran inicio de año para el deporte de Risaralda. Miles de niños, niñas y adolescentes que practican el fútbol se verán beneficiados con esta cancha sintética que tiene estándares FIFA, y que en los próximos días le realizaremos el cierre y las luminarias”, expresó Patiño Ochoa.

Por su parte el secretario de Deporte y Recreación de Risaralda, Luis Eduardo Duque Sanz, manifestó que desde la administración departamental se ha impulsado el deporte como una herramienta de transformación social.

“Muy complacido con este regalo que da la Gobernación de Risaralda, no solo al fútbol, sino al ecosistema deportivo que necesitaba un escenario de estas características, con pelaje certificado por FIFA. El doctor Juan Diego Patiño se continúa consolidando como el Gobernador del Deporte”, finalizó Duque Sanz

En los próximos días, la infraestructura será complementada con el cierre perimetral y el sistema de luminarias, lo que permitirá ampliar su uso en horarios nocturnos.

Con esta obra, Risaralda da un paso histórico en infraestructura deportiva y consolida una apuesta institucional por el deporte como motor de desarrollo, inclusión y proyección regional.

