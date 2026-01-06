De Colombia a Groenlandia: la lista de países que Trump amenazó tras el ataque militar a Venezuela

En los últimos días, Colombia, país fronterizo con Venezuela, ha sido objeto de duras críticas por parte del gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense calificó a Gustavo Petro como un hombre “enfermo” al que “le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos”. Trump advirtió que Petro “no va a seguir haciéndolo mucho tiempo”, y al ser consultado sobre una posible operación militar en Colombia, se limitó a decir que “le suena bien”, argumentando que en nuestro país han matado a muchas personas.

Esta postura de Trump se enmarca en una narrativa de combate del narcotráfico que ha sido una constante en su discurso. La vinculación directa del presidente colombiano con la producción y envío de cocaína a EE. UU. intensifica la presión sobre la capital y abre la puerta a escenarios de intervención, aunque no se haya confirmado una acción militar.

La mención de que en Colombia “han matado a muchas personas” podría ser utilizada como justificación para una intervención, apelando a la necesidad de restaurar el orden y la seguridad.

Por su parte, Petro ha respondido con contundencia a las acusaciones de Trump, calificándolas como un reflejo de un “cerebro senil”. Petro ha interpretado las afirmaciones de Trump como una visión basada en intereses económicos ligados a los combustibles fósiles, sugiriendo que Trump ve a los “libertarios de verdad como narcoterroristas porque no le damos ni el carbón ni el petróleo”.

La advertencia de Petro de que si es detenido “desatarán al jaguar popular” subraya la determinación de su gobierno de resistir cualquier intento de intervención.

Manifestaciones en Colombia

Las tensiones entre Petro y Trump han provocado movilizaciones en Colombia, con manifestaciones previstas en Bogotá y otras ciudades. Estas manifestaciones, bajo el lema “por la soberanía y la democracia”, buscan expresar el rechazo a las injerencias externas y el apoyo al gobierno de Petro.

De acuerdo con el trino del presidente de Colombia la jornada de manifestaciones a favor de su Gobierno se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de enero a las 4:00 p.m.

Lista de países en la mira del gobierno Trump

Las amenazas de Trump se han intensificado en un contexto de intereses económicos y geopolíticos. Trump, figura central en este entramado, ha emitido una serie de pronunciamientos que han generado reacciones diversas y han puesto en el centro del debate la soberanía, la seguridad y la economía de varios países.

Cuba: “caída inminente”

El presidente Trump pronosticó la caída de Cuba argumentando que la isla “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela”, pero que ahora “no recibirá ese dinero y no tendrán ingresos”. No obstante, descartó una intervención militar, afirmando que “simplemente” va a “caer” y que no cree que sea necesario intervenir.

La interrupción de los flujos de dinero desde Venezuela, según Trump, conducirá inevitablemente al colapso del régimen cubano. La decisión de no intervenir militarmente en Cuba, a diferencia de la postura ambigua sobre Colombia, sugiere una estrategia de “esperar y ver”, confiando en que las presiones económicas y la falta de apoyo externo serán suficientes para provocar un cambio en la isla.

La mención de que Cuba “siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela” y la operación militar de EE.UU. en Venezuela en la que fue capturado Nicolás Maduro, que avivó las tensiones entre Petro y Trump, demuestran la centralidad de Venezuela en la estrategia regional de Estados Unidos.

México: narcotráfico

Trump expresó la necesidad de hacer algo con México para combatir el narcotráfico, señalando que los estupefacientes “se están filtrando desde México”. Afirmó haber ofrecido enviar tropas a la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, a quien describió como una “persona estupenda” que “tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México”. Sheinbaum rechazó la oferta y reiteró la soberanía de su país.

Groenlandia: Seguridad Nacional

Inicialmente reacio a hablar de Groenlandia, Trump finalmente ha revelado su interés en la isla, argumentando que “necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional” debido a su ubicación estratégica y la presencia de barcos rusos y chinos “por todas partes”.

El mandatario expresó dudas sobre la capacidad de Dinamarca para garantizar la seguridad de la isla, mencionando irónicamente la gran media de Dinamarca para “reforzar” la seguridad fue sumar un nuevo “trineo tirado por perros”. La isla, situada entre los océanos Atlántico y Ártico, es considerada un punto estratégico para el control de rutas marítimas y la proyección de poder.

Irán: “estamos siguiendo esta situación muy de cerca”

El presidente de EE. UU. también amenazó con intervenir en nombre de quienes participan en las protestas y dijo:

“Estamos siguiendo esta situación muy de cerca”. “Si el gobierno iraní empieza a matar gente como lo han hecho en el pasado, creo que Estados Unidos contraatacará con mucha dureza”.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, respondió que Irán “no cederá ante el enemigo”. Las declaraciones de Trump llegan tras más de una semana de disturbios en Irán.