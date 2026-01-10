Tropas del Batallón San Mateo de Pereira sostuvieron combates con el ELN en la vía Risaralda - Chocó

Pereira

En las últimas horas, tropas del Batallón San Mateo, junto al Grupo Liviano de Caballería N 8 del Ejército Nacional, sostuvieron combates con integrantes del Frente Manuel Hernández El Boche del ELN, en un sitio conocido como Puente Guarato, donde habrían intentado incendiar un vehículo de carga pesada y bloquear la carretera.

El teniente coronel Luis Alfonso Palomino, comandante del Batallón San Mateo, confirmó los combates y aseguró que el ataque frustrado, terminó con la huida de los miembros de este grupo subversivo.

“Los soldados adscritos a la unidad militar se percataron de la presencia de integrantes de este GAO, pertenecientes al Frente Manuel Hernández el Boche, quienes intentaban atravesar un vehículo tipo tractomula con el fin de incinerarlo. Ante la situación, las tropas reaccionaron de manera rápida, salvaguardando la vida del conductor del vehículo, y lograron que el automotor fuera retirado del lugar”, afirmó el teniente coronel Palomino.

Luego de este hecho, el Ejército Nacional logró evitar afectaciones a la población civil, retiraron el vehículo de carga que había sido atravesado sobre la carretera y retomaron el tránsito entre los dos departamentos.

Finalmente, están pidiendo a la comunidad denunciar cualquier amenaza o intención delictiva por parte de estos grupos ilegales llamando a la línea #107 del Ejército.

