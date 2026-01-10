Marlon Torres fue presentado oficialmente como nuevo jugador del América de Cali

América de Cali es uno de los seis equipos colombianos que iniciarán el año disputando un partido amistoso como parte de su preparación para la Liga Colombiana. El equipo vallecaucano se enfrentará con Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, siendo este el primer compromiso del 2026.

Los jugadores que no continuarán en el plantel de David González para afrontar la Liga Colombiana 2026 son: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Franco Leys, Kener González, y Manuel Caicedo.

Le puede interesar: América de Cali anunció a su nuevo arquero extranjero ¿De quién se trata?

Así fue presentado Marlon Torres por el América de Cali

En la tarde de este sábado 10 de enero, América de Cali a través de sus redes sociales presentó oficialmente a Marlon Torres, como uno de los nuevos refuerzos que regresa al conjunto Escarlata para afrontar el torneo colombiano 2026.

Es preciso mencionar, que el defensor ya había vestido la camiseta roja durante cuatro temporadas y se consagró bicampeón, tras levantar el título de la Liga Colombiana-II en 2019 y el único campeonato disputado en 2020, año marcado por la pandemia del covid-19. En este lapso, Torres disputó 139 compromisos.

Lea también: Darwin Machís confesó que Adrián Ramos lo convenció de fichar por el América de Cali: así fue

El conjunto Escarlata compartió un video en el que se observa a Marlon Torres besando los dos trofeos que ganó con el América. Además en la publicación también se resalta el arete que luce en su oreja izquierda, todo acompañado por el mensaje: “Fuiste protagonista de noches que quedaron grabadas en nuestra historia... Es momento de volver a escribirlas juntos, Bicampeón”.

Marlon Torres llega procedente del Deportes Tolima, equipo en el que registró 40 partidos jugados, en los cuales anotó 2 goles. Además el defensa fue subcampeón con los Pijaos en el segundo semestre del fútbol colombiano tras caer derrotado 0-4 ante el Junior de Barranquilla, que consiguió levantar su onceavo titulo en la ciudad de Ibagué.

A continuación el video de Marlon Torres