Jhon Jáder Durán celebra tras ganar la Supercopa de Turquía con Fenerbahçe

Jhon Jáder Durán levantó su primer título en Turquía, tras alzarse con la Supercopa después de la victoria de su equipo Fenerbahçe 2-0 sobre el Galatasaray, duelo en el que el colombiano mostró su mejor nivel, siendo un jugador diferencial dentro de la cancha para iniciar de la mejor forma la temporada del 2026.

El atacante colombiano logró su primer título como profesional a sus 22 años, pues en su corta carrera futbolística en la que ha pasado por los clubes como Envigado, Chicago Fire, Aston Villa y Al-Nassr, nunca disputó una final. La única instancia decisiva que ha experimentado Durán fue en la final de la Copa América 2024, cuando vestía los colores de la camiseta de la Selección Colombia.

Sonuna kadar hep beraber! 💛💙 pic.twitter.com/u28xA6CIYK — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 10, 2026

Desde que firmó con su nuevo club, el antioqueño ha venido de menos a más en su rendimiento deportivo, tras superar una lesión y dejar de un lado las criticas por su temperamento. Aunque en este duelo no marcó goles, Durán venía de marcar en la semifinal de la Superliga ante Samsunspor, consolidándose como una pieza clave en el planteamiento del técnico Domenico Tedesco.

¿Cómo fue la final de la Supercopa de Turquía?

A pesar del buen rendimiento del delantero colombiano, fue Mattéo Guendouzi, en el minuto 28, quien abrió el camino de la victoria para el Fenerbahce. Con un derechazo desde la frontal del área superó a Günay Güvenç y el equipo dirigido por Domenico Tedesco, se marchó al descanso con una ventaja que invitaba a soñar con el título.

En la segunda mitad de esta final de la Supercopa de Turquía, Marco Asensio, con un lanzamiento desde el tiro de esquina, remató para que Jayden Oosterwolde, se encargara de sellar una victoria que pudo ser más amplia si el jugador español, en el último tramo, hubiese marcado con un disparo que rozó el gol.

En este duelo también estuvo presente el defensor colombiano, Davinson Sánchez, quien fue inicialista con el Galatasaray y era uno de los mejores jugadores dentro de la cancha, pero fue sustituido en el segundo tiempo porque había sido amonestado al minuto 18′.