Video: Jhon Jáder Durán inició el año marcando gol con Fenerbahce en la victoria ante el Samsunspor

Este martes 6 de enero inició la temporada del 2026 para Fenerbahce, equipo del delantero Jhon Jáder Durán, quien brilló en el primer juego del año, correspondiente a la semifinal de la Supercopa de Turquía ante el Samsunspor. En lo que fue su regreso al club tras el permiso que le otorgo el club para pasar las festividades decembrinas con su familia.

El atacante colombiano fue inicialista en este duelo y le aportó bastante en la ofensiva a su equipo en la victoria 2-0 ante el Samsunspor. El primer tanto del partido, apareció sobre el minuto 4′ por parte del delantero turco, Kerem Aktürkoğlu, mostrando así desde temprano la superioridad en la cancha del Fenerbahce.

Durante la segunda mitad del compromiso, Durán fue el encargado de marcar el segundo gol, tras poner en marcha la jugada por derecha, cambiar de frente con su compañero Musaba, que le devolvió el balón para qué el antioqueño lo enviará al fondo de la red, sobre el minuto 67′ de juego.

¿Cómo le ha ido a Jhon Jáder Durán en el Fenerbache?

En este duelo por la semifinal de la Supercopa de Turquía, Durán fue uno de los mejores calificados por el portal especializado SofaScore, recibió una puntuación de 7.3, tras la anotación del gol y registrar cinco remates, de los cuales fueron dos con dirección de arco.

El jugador colombiano, parecer estar volviendo a un buen nivel con posibles miras a la Copa del Mundo del 2026. Desde su llegada a Fenerbache, ha jugado 16 partidos en los cuales suma 6 goles y 3 asistencias, dejando atrás las criticas por su bajo desempeñó.

El próximo reto para el cuadro, dirigido por Domenico Tedesco, será en la fase de grupos de la Copa de Turquía cuando visite a Beyoğlu Yeni Çarşı, el miércoles 14 de enero.