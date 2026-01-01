Davinson Sánchez sorprende en el once ideal de la Superliga de Turquía 2025

Davinson Sánchez aparece en el once ideal / Getty Images / Ahmad Mora

¡Colombia sobresale en Turquía! Davinson Sánchez cerró el año con un nuevo reconocimiento en el fútbol turco, al ser el único colombiano incluido en el once ideal que elaboró el diario Sporx, destacándolo como uno de los mejores zagueros centrales del campeonato.

“Davinson Sánchez, piedra angular de la defensa del Galatasaray, logró mantener un alto nivel de rendimiento durante todo el año”, señaló el medio al momento de incluir al colombiano en su equipo ideal.

Le puede interesar: Davinson Sánchez y el increíble error en la goleada sobre Galatasaray en Champions

Cabe destacar que, en lo que va de la temporada 2025/26, correspondiente a la segunda mitad del año, Sánchez ha disputado 15 partidos en el torneo de liga y ha logrado anotar un gol.

¿Quiénes conforman el once ideal?

Junto a Davinson Sánchez aparece como compañero el esloveno Milan Škriniar, jugador del Fenerbahçe. Además, en el once ideal figuran cinco futbolistas más del Galatasaray: Ugurcan Çakir, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Barış Yılmaz y Victor Osimhen.

De esta manera, el defensor colombiano integra un once conformado por: Çakir; Yavru, Davinson Sánchez, Škriniar y Elmalı; Torreira y Dennis; Zubkov, Asensio y Barış Yılmaz; y Osimhen.

Lea también: Jhon Arias sería compañero de figura de Selección Colombia en 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Davinson Sánchez?

El Galatasaray retomará su participación en la Supercopa de Turquía el próximo lunes 5 de enero, cuando enfrente al Trabzonspor en la semifinal del certamen. El compromiso se disputará a partir de las 12:30 del mediodía (hora de Colombia) en el Gaziantep Stadium.