Irán: protestas continúan pese a represión gubernamental

Luego de 14 días de manifestaciones y dos días sin internet, las marchas continúan. (Foto: HANDOUT / FARS NEWS AGENCY / AFP) / HANDOUT

El temor a una represión brutal en Irán se acentuó este sábado, tras más de dos días sin acceso a internet y nuevas manifestaciones nocturnas, en un movimiento de protesta inédito desde hacía tres años.

Las protestas, iniciadas hace dos semanas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país, son uno de los mayores desafíos para las autoridades teocráticas que gobiernan Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

El país lleva 48 horas sin acceso a internet, a raíz de un apagón impuesto por las autoridades en todo el territorio, según la oenegé especializada en ciberseguridad Netblocks.

En estas condiciones, se filtra poca información.

Con el apagón de internet, el gobierno busca “ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”, alertaron dos destacados cineastas y disidentes, Mohamad Rasulof y Jafar Panahi.

“Es el precio que hay que pagar por la victoria del pueblo”, declaró el sábado un habitante de Teherán.

Cuerpos en un hospital

La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió el viernes que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una “masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó el apoyo de Europa a las “mujeres y hombres iraníes que reclaman la libertad” y denunció la “represión violenta” de las protestas.

Desde que empezó el movimiento, el 28 de diciembre, al menos 51 manifestantes, entre ellos nueve niños, murieron y cientos resultaron heridos, según afirmó el viernes la oenegé Iran Human Rights, radicada en Noruega.

La organización difundió unas imágenes en las que aparecen, afirmó, cadáveres de manifestantes amontonados en un hospital de Teherán.

Amnistía Internacional indicó que está analizando elementos que parecen indicar que la represión se intensificó en los últimos días.

Tras la fuerte movilización del jueves, el viernes por la noche Teherán y otras ciudades también acogieron protestas, según imágenes cuya autenticidad la AFP comprobó, difundidas en redes sociales a través de conexiones por satélite.

En el distrito de Sadatabad de Teherán, los manifestantes protagonizaron una cacerolada y corearon el lema “¡Muerte a Jamenei!”, mientras los autos tocaban el claxon en señal de apoyo.

Otras imágenes difundidas en redes sociales y por canales de televisión en farsi fuera de Irán mostraron protestas similares en otros puntos de la capital, así como en las ciudades de Mashhad, Tabriz y Qom.

En la ciudad de Hamedán un hombre ondeó una bandera iraní de la época del sah, con el emblema del león y el sol, rodeado de hogueras y gente bailando, según imágenes difundidas en redes.

El hijo del depuesto sah, Reza Pahlavi, que vive en Estados Unidos, instó a los iraníes a organizar protestas más focalizadas este fin de semana y “tomar y mantener los centros urbanos”.

“Irán está en grandes problemas”

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que “Irán está en grandes problemas”.

“Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades, lo cual nadie creía posible hace solo unas semanas”, dijo el el viernes, y reiteró sus amenazas de emprender acciones contra Irán si las fuerzas de seguridad matan a manifestantes.

“En plena guerra”

El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, arremetió el viernes contra los “vándalos” que según él están detrás de las protestas, acusando a Estados Unidos de alentarlas.

“Estamos en plena guerra”, lanzó por su parte Alí Larijani, uno de sus consejeros, al frente de la máxima instancia de seguridad del país, denunciando “incidentes orquestados desde el exterior”.

Este sábado, la televisión estatal difundió imágenes de los funerales de miembros de las fuerzas de seguridad muertos durante las protestas. En la ciudad meridional de Shiraz, la asistencia fue notable.