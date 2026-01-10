Estallan nuevas protestas en Irán pese al bloqueo de internet

VANCOUVER, BC - SEPTEMBER 25 : Thousands of people gather outside Vancouver Art Gallery, during a solidarity protest for Mahsa Amini, a 22 years old Iranian woman who died under custody by Iran's morality police for not wearing her hijab properly, on September 25, 2022 in Vancouver, British Columbia, Canada. (Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

Los iraníes tomaron de nuevo las calles el viernes en el mayor movimiento de protesta contra la República Islámica en más de tres años, a pesar del apagón de internet que impusieron las autoridades como parte de una represión que deja decenas de muertos.

A gritos de “muerte al dictador”, los iraníes reclaman abiertamente en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de unas movilizaciones inicialmente vinculadas al malestar por la carestía de la vida.

En el distrito de Sadatabad de Teherán, los manifestantes marcharon dando golpes a cacerolas y gritando lemas contra el gobierno como “muerte a Jamenei”, en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, mientras los conductores tocaban el claxon en señal de apoyo, según videos verificados por la AFP.

En otras imágenes publicadas en redes sociales se veían protestas parecidas en otras partes de la capital iraní. Canales en farsi radicados fuera de Irán divulgaron videos de protestas en Mashhad y Tabriz, en el norte, e incluso en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.

Las manifestaciones del viernes siguieron a las organizadas el día anterior, que fueron las mayores en Irán desde las que ocurrieron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, arrestada por una supuesta violación al código de vestimenta femenino.

Los ciudadanos salieron a manifestarse a pesar del corte generalizado del servicio en internet en el país que, según la organización Netblocks, ya dura 24 horas e inquieta a opositores en el exilio.

“La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones”, dijo la abogada iraní y nobel de la paz en 2003, Shirin Ebadi.

La oenegé Iran Human Rights, radicada en Noruega, aseguró el viernes que “al menos 61 manifestantes”, entre ellos nueve niños, murieron por la represión “en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas”. Además, reportó cientos de heridos.

- “El arrogante” Donald Trump -

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió en televisión que su país “no cederá ante los saboteadores”.

“Ayer por la noche en Teherán, una banda de vándalos vino a destruir un edificio (...) para rendir pleitesía al presidente de Estados Unidos”, añadió el líder supremo.

Pero “el arrogante” Donald Trump, dijo, será “derrocado”.

Jamenei acusó incluso al mandatario norteamericano de tener las “manos manchadas de la sangre de más de un millar de iraníes”, refiriéndose aparentemente a la guerra de 12 días con Israel, el pasado junio, en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares de Irán.

El viernes, Trump dijo que parecía que los líderes iraníes estaban “en grandes problemas” y reiteró su advertencia de que podría ordenar ataques militares.

“Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades que nadie creía posible hace solo unas semanas”, agregó Trump.

El canciller iraní, Abás Araqchi, acusó durante una visita a Líbano el viernes a Washington e Israel de “intervenir directamente” para tratar de “transformar las protestas pacíficas en divisivas y violentas”, lo que un portavoz del Departamento de Estado estadounidense calificó de “delirante”.