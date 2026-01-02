Entre amenazas de Trump y muertes de manifestantes, Irán vive las mayores protestas desde 2022

Shopkeepers and traders protest in the street against the economic conditions and Iran's embattled currency in Tehran on December 29, 2025. Some shopkeepers in Tehran closed their stores on December 29 in protest against economic hardships and sharp swings in Iran's embattled currency, Iranian media reported, following similar demonstrations a day earlier. Iran's currency has hit new lows on the unofficial market, with the US dollar trading at around 1.42 million rials on Sunday, compared to 820,000 rials a year ago and the euro nearing 1.7 million rials, according to price monitoring websites. (Photo by HANDOUT / FARS NEWS AGENCY / AFP) / HANDOUT

Irán atravesó el sexto día de las mayores protestas registradas en este país desde 2022. Hubo concentraciones en múltiples ciudades, incluida Teherán, con consignas contra la República Islámica.

Tras dos días de relativa calma en la capital iraní, los manifestantes volvieron a salir a las calles de los barrios orientales y occidentales de la capital, coreando lemas contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, como “Muerte al dictador”, según imágenes publicadas por activistas en redes sociales.

Asimismo, en las ciudades de Marvdasht (sur), Kuhdasht (oeste) y Fuladshahr (centro) se realizaron los funerales de tres manifestantes muertos, con la participación de cientos de personas y gritos contra la República Islámica y a favor del restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví, cuyo príncipe heredero, Reza, vive exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.

Además, se han registrado protestas nocturnas en las grandes ciudades de Mashhad (noreste) y Shiraz (sur), así como en Zahedán (sureste).

En algunos casos, las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

ONG contabiliza siete muertos en protestas en Irán

Según la ONG opositora iraní Hrana, con sede en Estados Unidos, durante los primeros cinco días de movilizaciones que comenzaron el domingo pasado, murieron al menos siete manifestantes y otras 33 personas resultaron heridas, mientras que unas 119 fueron detenidas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a Teherán con acudir al rescate de los ciudadanos que estos días se manifiestan en diversas ciudades del país si las autoridades iraníes disparan contra ellos.

“Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, escribió Trump en su red Truth Social, advirtiendo de que EE. UU. está preparado para actuar.

Las autoridades iraníes han condenado de manera unánime las afirmaciones de Trump y han advertido de graves consecuencias en caso de cualquier intervención.

“Trump debe saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos”, afirmó en la red social X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani.

Larijani alertó de que el pueblo estadounidense debe saber que “Trump inició esta aventura. Deben ser cuidadosos con la seguridad de sus soldados”.

Las protestas en Irán se desataron el domingo pasado, motivadas por el deterioro de la situación económica, marcada por una inflación anual del 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, el rial se ha venido devaluando presionado por las sanciones impuestas por Estados Unidos y la ONU debido al programa nuclear de Teherán.