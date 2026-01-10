Cucho Hernández, del casi gol de Puskás a una desafortunada lesión: así le fue con el Real Betis. (Photo by Bruno Penas/Quality Sport Images/Getty Images) / Quality Sport Images

Jornada cargada de emociones para Juan Camilo Hernández en el fútbol español. El ‘Cucho’, como se lo apoda, estuvo muy cerca de anotar el gol del Puskás 2026 y fue gran figura del Real Betis en su empate con Real Oviedo, pero terminó saliendo lesionado.

El Oviedo, con su ya característica presión alta, empezó botando varios saques de esquina, pero fue el Betis el que de verdad rozó el gol, cuando Cucho Hernández a pase de Fornals definió al primer palo y solo el larguero evitó el tanto de los verdiblancos.

Un centro de Hassan desde la derecha no fue rematado por muy poco ni por Álex Forés ni por Reina, aunque el Oviedo estaba arriesgando demasiado en salida de balón y el Betis lo empezaba a aprovechar, con Fornals gozando de la ocasión más clara del partido en un mano a mano que detuvo Aarón Escandell, el mismo que perdió antes el balón.

Cucho Hernández casi marca el gol del Puskás 2026

Cucho Hernández le dio al travesaño desde casi el centro del campo tras un error de Sibo, un tiro desviado de Lo Celso y un cabezazo de Ilyas Chaira en un córner fueron las siguientes ocasiones de un primer tiempo que se fue al descanso con empate sin goles. Vea acá la ocasión del colombiano:

¡¡ERA PARA CERRAR EL ESTADIO, CUCHO!! Hernández probó desde mitad de cancha tras un error en la salida del Real Oviedo y la pelota pegó... ¡EN EL TRAVESAÑO! en lo que fue empate 1-1 para Betis por la fecha 19 de #LaLiga. pic.twitter.com/otuaplUGsT — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026

En el minuto 65, Carlos Tartiere volvió a ver un gol del Real Oviedo tres meses y medio después: Escandell sacó en largo, Álex Forés peinó el balón y le cayó a un Ilyas Chaira que condujo unos metros y con un disparo cruzado desde más allá de la frontal marcó el 1-0.

Lesión del Cucho Hernández con el Real Betis

Estaba aguantando bien el Oviedo ante un Betis que tuvo que retirar del campo al Cucho Hernández por una lesión muscular. Otro colombiano más que enciende las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección, recordando lo ocurrido horas antes con Jhon Janer Lucumí en el fútbol italiano.

Al final, Antony apareció por primera vez en el partido para poner un buen centro desde la derecha que Lo Celso cabeceó a la red al imponerse en el salto a David Carmo.

El resultado no se movió y el 1-1 final mantiene a los azules en el pozo, mientras que los verdiblancos no se acercan al quinto puesto.

