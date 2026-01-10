DT del Udinese revela por qué le quitaron el fichaje de Juan David Arizala al AC Milan

Juan David Arizala se despidió de Independiente Medellín para continuar su carrera en el fútbol europeo, luego de ser anunciado como nuevo jugador del Udinese de Italia, club con el que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030. Aunque el AC Milan era el equipo que aparecía como principal interesado en su fichaje, finalmente el jugador optó por unirse al conjunto de Kosta Runjaic.

El nariñense de 20 años se incorporó a la división profesional del Independiente Medellín en el 2023, en ese lapso disputó 50 compromisos, logrando acumular un total de 2.290 minutos en la cancha; además anotó 3 goles y repartió solamente una asistencia.

Le puede interesar: Udinese oficializó el fichaje de Juan David Arizala: ¿Cuánto dinero recibiría el Medellín?

Bienvenido, Juan David Arizala 🙌🤍🖤 pic.twitter.com/hrZrkrPZWT — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 6, 2026

“Lo fichamos porque estamos convencidos de sus cualidades”

El pasado viernes 9 de enero, Kosta Runjaic, director técnico del Udinese, habló con los medios de comunicación en la conferencia de prensa sobre la llegada de Juan Arizala, procedente del DIM. Allí destacó que es “joven y con mucho talento”, además aseguró que el colombiano deberá adaptarse al equipo.

“Es muy joven, acaba de llegar y viene de otra liga. Necesita adaptarse a la Serie A. No puedo decir cuánto tiempo le llevará. Es como Gueye o Miller, joven y con mucho talento. Tiene todas las cualidades para triunfar, pero no tenemos un calendario preciso”, indicó el técnico del club italiano.

Lea también: Brayan León dejaría Independiente Medellín para jugar en África: millonaria venta a insólito destino

Luego el entrenador reveló la razón del porqué decidieron entrar en la pelea por fichar a Juan David Arizala: “No debemos presionarlo. De aquí al final de la temporada, se integrará lo mejor posible. Trabajaremos con él y en los próximos meses tendremos una evaluación más precisa. Quizás tenga minutos esta temporada. Lo fichamos porque estamos convencidos de sus cualidades y su potencial”.