Jhon Arias lidera la clasificación de los Wolves en la FA Cup: vea acá su golazo y su asistencia. (Photo by Brett Patzke - WWFC/Wolves via Getty Images) / Brett Patzke - WWFC

¡Jhon Arias poco a poco empieza a despuntar en Inglaterra! El volante colombiano fue una de las grandes figuras del Wolverhampton en su aplastante victoria 6-1 sobre el modesto Shrewsbury, durante la tercera ronda de la FA Cup.

El triunfo lo encaminó el noruego Jørgen Strand Larsen, quien se despachó como un triplete en la jornada de este sábado 10 de enero. Su primera anotación llegó justamente a los 9 minutos para encaminar la victoria.

Vea el gol de Jhon Arias en Wolverhampton vs. Shrewsbury

Más adelante, sobre los 11′, Arias amplió diferencias. El atacante noruego filtró un balón espectacular para que el colombiano, dentro del área, definió sutilmente ante la salida del guardameta Harrison. Véalo acá:

¡CLARO, JHON! Gran definición del colombiano Arias para el rápido 2-0 de los Wolves ante Shrewsbury en la FA Cup.



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/I6wM3aHDYF — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026

A los 26′ llegó el descuento visitante por intermedio de John Marquis, quien marcó desde el punto penal tras una infracción del mismo Arias. Pero el susto no duró mucho, teniendo en cuenta que Larsen decretó el 3-1 parcial previo al término del primer tiempo.

Vea la asistencia de Jhon Arias en Wolverhampton vs. Shrewsbury

Comenzando el segundo tiempo llegó el triplete de Strand Larsen, esta vez tras una buena asistencia de Jhon Arias, que el noruego capitalizó con un sutil toque al palo lejano. Repáselo a continuación:

¡JHON ARIAS CONDUCCIÓN! El colombiano manejó el ataque de los Wolves y asistió a Jorgen Strand Larsen para el 4-1 sobre Shrewsbury.



📺 Mirá la #FACup por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ifgM2kWJTQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 10, 2026

Arias terminó siendo sustituido al minuto 84 por Pedro Lima y se retiró en medio de multitudinarios aplausos de parte de la afición en el Molineux Stadium.

Sobre el cierre del compromiso, Rodrigo Gomes y Tolu Arokodare se encargaron de sellar el 6-1 definitivo en favor de los Wolves, que se meten a la cuarta ronda del campeonato.

