¡Alerta en Selección Colombia! Figura salió lesionada y crece la preocupación de cara al Mundial

No cesan las preocupaciones en la Selección Colombia de cara a la Copa del Mundo del 2026. En la mañana de este sábado 10 de enero llegaron pésimas noticias desde el continente europeo, a raíz de la lesión de una figura del cuadro nacional.

Es preciso recordar que las lesiones han afectado seriamente al equipo nacional en este principio de año. Un ejemplo de lo anterior son Daniel Muñoz (operado de la rodilla) y Jefferson Lerma (golpe en la cabeza), quienes no han tenido actividad reciente con el Crystal Palace.

Figura de la Selección Colombia se lesionó y genera preocupación

El defensor Jhon Janer Lucumí solamente pudo disputar 24 minutos de juego en el partido que enfrentó al Como con su equipo, el Bologna, durante la jornada 20 de la Serie A italiana. El zaguero central pidió el cambio al sentir un tirón en el posterior de su pierna derecha y a pesar de recibir atención médica, no pudo continuar.

Previo al cierre de la primera parte, la transmisión del partido apuntó a Lucumí, a quien se lo vio en el banquillo técnico con hielo en el posterior de su muslo derecho. Habrá que esperar entonces por las pruebas médicas que se le practicarán al jugador en los próximos días.

La noticia también llena de preocupación al jugador, teniendo en cuenta los rumores recientes que apuntan a un supuesto interés del Manchester City en contar con sus servicios. Un problema de este tipo en pleno mercado de fichajes podría descartar su contratación.

Es preciso recordar que Jhon Janer ha tenido reiterados problemas en sus muslos. El más reciente ocurrió a mediados del 2024, cuando se perdió 57 días de competencia y seis partidos del Bologna por esta dolencia. Anteriormente, en septiembre del 2023 se perdió nueve encuentros por esto mismo.

