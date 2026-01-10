Chicho Arango no jugará con Atlético Nacional en 2026: “Tenemos asuntos pendientes”

Se dio fin a una de las novelas más largas de fichajes del fútbol colombiano, entre Atlético Nacional y Cristian “El Chico” Arango, pues como ya es costumbre en el mercado de fichajes de cada temporada, el nombre del antioqueño vuelve a sonar como un posible refuerzo del elenco verde.

Incluso en conversaciones con El Vbar Caracol, el delantero colombiano confirmó su deseo de vestir los colores del verde paisa, que hasta el momento le han sido esquivos. “Es una decisión difícil venir de nuevo al país, luego de tener una comodidad en Estados Unidos... Como hincha, uno ve la posibilidad y pues ojalá algún día se dé. Estaría siempre dispuesto a volver al país, siempre y cuando sea a Nacional”.

Lea también: Chicho Arango le cierra la puerta a Millonarios: “Volvería al país, siempre y cuando sea a Nacional”

¿Por qué el Chico no jugará en Nacional?

Pese a tener varias ofertas en el fútbol profesional colombiano y en el extranjero, Chicho Arango no se moverá de la MLS. En las últimas horas, San José de Earthquakes anunció la renovación del delantero colombiano, extendiendo su contrato hasta junio del 2028, teniendo en cuenta que la vigencia de su vinculación era hasta diciembre del 2027, blindando así a la figura del equipo norteamericano por seis meses más.

𝙄𝙉𝙆𝙀𝘿 𝙄𝙉 𝘽𝙇𝘼𝘾𝙆 𝘼𝙉𝘿 𝘽𝙇𝙐𝙀 ✍🏻🖤💙



🗞️ | #Quakes74 Sign Cristian “Chicho” Arango to New Contract



➡️ https://t.co/aomRr8lH1D pic.twitter.com/Yygv3VPjLw — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) January 9, 2026

Bruce Arena, director deportivo del club, fue enfático al explicar por qué se tomó la decisión de renovar el contrato del delantero: “Nos complace renovar el contrato de Chicho Arango. Ha sido uno de los máximos goleadores de la liga de forma constante, además de demostrar su capacidad para generar oportunidades de gol para sus compañeros. Esperamos verlo en nuestro ataque durante muchos años”.

El buen rendimiento deportivo del atacante antioqueño hace que el club quiera asegurar su continuidad. Incluso fue catalogado como el mejor jugador ofensivo en el equipo durante todo el 2025, ya que logró 20 goles en 30 partidos disputados durante su primera temporada en California.

Le podría interesar: ¿Dónde jugará James Rodríguez en el 2026? Importante fuente apunta a la MLS

Tras hacerse oficial la renovación del contrato para el Chicho Arango, el futbolista comentó: “Estoy muy contento de firmar un nuevo contrato y quedarme en San José. Tenemos asuntos pendientes. Creo en el proyecto, y mi familia y yo queremos hacer historia aquí”.

Es válido recordar que Arango tuvo varias propuestas para salir de la MLS. En Colombia, Junior y Nacional tenían en su radar al jugador, pero sus altas pretenciones salariales y lo pedido por su equipo no estaban dentro del presupuesto de ninguno de los dos clubes, por lo que rápidamente se cayeron las negociaciones.