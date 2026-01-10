Atención al posible once titular de River Plate para enfrentar a Millonarios: jugará estelar fichaje

Millonarios quiere volver a ser protagonista en el fútbol profesional colombiano, por eso ha estado trabajando intensamente en la pretemporada del equipo. Con la salida de Ricardo Pérez como director deportivo, Ariel Michaloutsos asumió el encargo y con miras de consolidar una nómina sería el club se ha movido bastante en este mercado de fichajes.

Una de las mejores noticias para los hinchas embajadores ha sido el regreso de Falcao García, tras haber dejado al equipo en junio del 2025, quien ya se unió al plantel en territorio argentino. Junto a él también se han ido incorporando al elenco azul Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo y Rodrigo Ureña.

Posible nómina de River Plate vs. Millonarios

Para ultimar detalles, Millonarios jugará un partido amistoso este domingo 11 de enero ante River Plate, equipo en el que Falcao García inició su gran carrera deportiva, por lo que este duelo será muy especial para los aficionados de ambos conjuntos. El duelo será a partir de las 7:00 p.m (hora Colombia), en el estadio Gran Parque Central de la ciudad de Montevideo, Uruguay.

Uno de los factores más importantes es la posible nómina titular del equipo argentino, en la que según el diario ‘Olé’, estaría en el arco Santiago Beltrán, porque Franco Armani se desgarró el gemelo derecho. En la zona defensiva estaría como lateral Matías Viña, Matías Galarza, Juan Portillo y Facundo González.

En el mediocampo una de las principales novedades serían Fausto Vera, quien fue uno de los primeros fichajes de River Plate en este mercado, en la zona izquierda aparecería Giuliano Galoppo y en el sector derecho estarían Kevin Castaño o Aníbalo Moreno.

En el ataque estarían Maxi Salas o Sebastián Driussi, junto al colombiano Juan Fernando Quintero y Facundo Colidio, así sería el estelar once del conjunto argentino para enfrentar a Millonarios.