River Plate deja un lado a Sebastián Villa y envió millonaria oferta por una figura colombiana

El mercado de fichajes sigue su curso en Argentina y se espera que los futbolistas colombianos sean protagonistas. En River Plate, por ejemplo, ha sonado bastante el nombre de Sebastián Villa.

Aunque el extremo antioqueño hizo público su deseo de jugar con el cuadro riverplatense, hay otro deportista cafetero en carpeta e incluso ya se han enviado dos ofertas para quedarse con sus servicios.

River Plate envió millonaria oferta por una figura colombiana

Según información de la prensa argentina, River Plate se encuentra negociando activamente con San Lorenzo por el fichaje de Jhohan Romaña, defensor antioqueño de 27 años.

Inicialmente, el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo realizó una oferta de 2 millones de dólares por el 50% del pase de Romaña, propuesta que de inmediato fue rechazada. Ahora, en estos primeros días de enero, River elevó la oferta hasta los 2.5 millones, pero San Lorenzo contraofertó de la siguiente manera: 5 millones de dólares por el 80% del pase.

“El Millonario propuso 2.500.000 dólares por la mitad del pase, es decir, 500.000 más que la oferta inicial. Sin embargo, volvió a no convencer a la directiva del Cuervo y respondió con la contraoferta: cinco millones por el 80% de la ficha”, detalla ‘Olé’ en su página web.

Frente a esta situación, la directiva del Millo se ha mostrado tranquila, teniendo en cuenta que no “botará la casa por la ventana” en un solo futbolista. "Si no encuentran un punto medio, River iría en busca de otro defensor central“, concluye el citado medio.

Justamente, Romaña no quiere que eso ocurra y por tal motivo se ausentó de las prácticas de la tarde el pasado lunes. Incluso no viajó a la par del grupo rumbo a La Plata, donde San Lorenzo adelanta la pretemporada, aunque este martes finalmente se presentó.

