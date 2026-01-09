Fútbol

Millonarios, Santa Fe, América: prográmese con los amistosos de los equipos colombianos

El conjunto Embajador tendrá los partidos más destacados del certamen.

Falcao García regresó a Millonarios / @MillosFCoficial

Juliana Sofía Ramírez Araque

Independiente Santa Fe, Millonarios, América de Cali, Once Caldas, Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo, son los seis equipos colombianos que comenzarán el 2026 disputando partidos amistosos, como parte de su preparación para la Liga Colombiana-I 2026.

Durante esta semana se dio a conocer el calendario de la Serie Colombia y la Serie Río de la Plata; Argentina estará representada por River Plate, Independiente y Huracán. El certamen iniciará el viernes 9 de enero con el duelo entre Independiente Santa Fe y Deportivo Táchira, y finalizará el 16 del mismo mes con el partido entre Cúcuta Deportivo y Huracán.

Millonarios es el equipo que cuenta con los amistosos más llamativos de este corto campeonato de preparación, ya que se enfrentará a dos de los clubes más grandes de Argentina y de Sudamérica: River Plate e Independiente de Avellaneda. Ambos compromisos se disputarán en Montevideo.

Cabe recordar que el conjunto Embajador también disputará otro partido amistoso frente a Boca Juniors, correspondiente a la Copa Miguel Ángel Russo, en memoria del reconocido entrenador, quien falleció el pasado 8 de octubre de 2025.

Así se jugarán los partidos amistosos del fútbol colombiano

Viernes 9 de enero

  • Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

Hora: 3:30 p.m.

Lugar: Sede de Tenjo

Sábado 10 de enero

  • Deportivo Cali vs. Once Caldas

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Estadio Palmaseca

Domingo 11 de enero

  • River Plate (Argentina) vs. Millonarios

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Campus de Maldonado de Montevideo, Uruguay

Martes 13 de enero

  • Millonarios vs. Independiente (Argentina)

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Parque Viera Montevideo de Uruguay

  • América de Cali vs. Once Caldas

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Estadio Pascual Guerrero

Miércoles 14 de enero

  • San Lorenzo (Argentina) vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay

Viernes 16 de enero

  • Cúcuta Deportivo vs. Huracán (Argentina)

Hora: 4:15 p.m.

Lugar: Parque Saroldi de Montevideo, Uruguay

