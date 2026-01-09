Millonarios, Santa Fe, América: prográmese con los amistosos de los equipos colombianos
El conjunto Embajador tendrá los partidos más destacados del certamen.
Independiente Santa Fe, Millonarios, América de Cali, Once Caldas, Deportivo Cali y Cúcuta Deportivo, son los seis equipos colombianos que comenzarán el 2026 disputando partidos amistosos, como parte de su preparación para la Liga Colombiana-I 2026.
Durante esta semana se dio a conocer el calendario de la Serie Colombia y la Serie Río de la Plata; Argentina estará representada por River Plate, Independiente y Huracán. El certamen iniciará el viernes 9 de enero con el duelo entre Independiente Santa Fe y Deportivo Táchira, y finalizará el 16 del mismo mes con el partido entre Cúcuta Deportivo y Huracán.
Millonarios es el equipo que cuenta con los amistosos más llamativos de este corto campeonato de preparación, ya que se enfrentará a dos de los clubes más grandes de Argentina y de Sudamérica: River Plate e Independiente de Avellaneda. Ambos compromisos se disputarán en Montevideo.
Cabe recordar que el conjunto Embajador también disputará otro partido amistoso frente a Boca Juniors, correspondiente a la Copa Miguel Ángel Russo, en memoria del reconocido entrenador, quien falleció el pasado 8 de octubre de 2025.
Así se jugarán los partidos amistosos del fútbol colombiano
Viernes 9 de enero
- Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira (Venezuela)
Hora: 3:30 p.m.
Lugar: Sede de Tenjo
Sábado 10 de enero
- Deportivo Cali vs. Once Caldas
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Estadio Palmaseca
Domingo 11 de enero
- River Plate (Argentina) vs. Millonarios
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Campus de Maldonado de Montevideo, Uruguay
Martes 13 de enero
- Millonarios vs. Independiente (Argentina)
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Parque Viera Montevideo de Uruguay
- América de Cali vs. Once Caldas
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Estadio Pascual Guerrero
Miércoles 14 de enero
- San Lorenzo (Argentina) vs. Cúcuta Deportivo
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Estadio Luis Franzini de Montevideo, Uruguay
Viernes 16 de enero
- Cúcuta Deportivo vs. Huracán (Argentina)
Hora: 4:15 p.m.
Lugar: Parque Saroldi de Montevideo, Uruguay