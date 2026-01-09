Boca Juniors tiene principio de acuerdo con Marino Hinestroza: así sería el negocio con Nacional / Getty Images

¡La novela por Marino Hinestroza parece haber llegado a su fin! La prensa argentina informó en la mañana de este viernes 9 de enero que finalmente Boca Juniors y Atlético Nacional llegaron a un acuerdo para el traspaso del atacante vallecaucano.

La noticia se da luego de las diferentes trabas que se produjeron en cuestión de montos y que llevaron incluso al jugador a no presentarse en la pretemporada del conjunto antioqueño. Ahora, el panorama luce claro y listo para la presentación oficial del primer fichaje xeneize de cara a la temporada 2026.

Negociación entre Boca Juniors y Nacional por Marino

El periodista argentino César Luis Merlo confirmó el fichaje de Marino Hinestroza a Boca Juniors por 5 millones de dólares, siendo esta una de las ventas más costosas en la historia reciente de Atlético Nacional. Asimismo firmará por cuatro años, es decir hasta diciembre del 2029.

En cuanto a los lados del cuadro antioqueño, Julián Capera y Pilar Velásquez detallaron que la institución verdolaga se hizo con el 100% del pase de Hinestroza, luego de comprarle la parte que le hacía falta al Columbus Crew. Una vez logrado lo anterior, ahí sí se sentó a negociar con Boca, cuadro al que le vendió el 80% del pase y se reservó un 20% de cara a una futura venta.

Marino abandona entonces Nacional con un registro de 84 partidos jugados, 11 goles, 14 asistencias y 4 títulos. Ahora regresa al fútbol internacional, tras haber jugado ya con el equipo juvenil del Palmeiras, Pachuca de México y el ya mencionado Columbus Crew.

Adicionalemte, será el único futbolista colombiano en el plantel de Boca Juniors, recordando que Frank Fabra terminó su contrato de cara al 2026.

