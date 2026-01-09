Tres mil habitantes de la vereda El Pedregal en Bucaramanga protestan por falta de agua

Bucaramanga

Alrededor de 3.000 habitantes de la vereda El Pedregal, en Bucaramanga, permanecen sin servicio de agua, situación que los llevó a realizar una protesta pacífica frente a las instalaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) para exigir una solución inmediata.

Según Edgar Flórez, habitante del sector, la comunidad nunca ha contado con un acceso idóneo al agua, debido a la ausencia de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). La problemática se habría agudizado en las últimas horas tras el cierre de una rejilla que permitía la circulación del líquido hacia la vereda.

“Nosotros consumíamos un agua cruda y en malas condiciones, y hoy ni siquiera eso tenemos, porque el Acueducto selló la tanquilla de donde la tomábamos. Era poca, pero alcanzaba para toda la vereda, donde viven cerca de 400 familias. Esa agua la racionábamos para que nadie se quedara sin servicio”, afirmó Flórez.

Durante la jornada de protesta, los manifestantes fueron atendidos por Jairo Fabián Jaimes, gerente de Operaciones del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, quien explicó que esta comunidad se encuentra fuera del área oficial de prestación del servicio de la empresa.

“Los habitantes de la vereda del Pedregal están ubicados en una zona fuera del área de prestación de servicio del acueducto, donde técnicamente no podemos llevar el servicio. Sin embargo, ellos están captando agua mediante una concesión otorgada por la autoridad ambiental, de la misma fuente de donde nosotros tomamos el recurso”, señaló Jaimes.

El funcionario agregó que, una vez conocido el caso, el amb iniciará estudios técnicos con el fin de mitigar la problemática y garantizar que la comunidad pueda seguir utilizando la concesión de agua aprobada.

“Vamos a generar reuniones y mesas de trabajo, junto con la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Infraestructura, para buscar una solución conjunta a esta situación”, indicó el gerente de operaciones.

Desde el Acueducto también se aclaró que la comunidad no es usuaria directa de la empresa y que la concesión de agua con la que cuentan es muy limitada, por lo que se plantea avanzar en un proyecto que permita agilizar la construcción de la PTAR, iniciativa que requerirá el respaldo de la administración municipal.