“El Atlántico no registra alza en precio de vivienda por aumento del salario mínimo”: Camacol

Edificios residenciales y al lado una persona entregando las llaves de una vivienda (Fotos vía Getty Images)

La Cámara Colombiana de la Construcción en el Atlántico no registra alzas en precio de vivienda por aumento del salario mínimo.

El presidente de la junta directiva de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, aclaró que las constructoras no están aplicando de manera automática el incremento del 23 % del salario mínimo al precio de las viviendas de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS), como ha circulado en versiones entre compradores y ciudadanos.

Según explicó, existe una confusión entre el precio tope permitido por la norma y el valor real al que se comercializan los inmuebles.

Segebre señaló que la legislación establece límites máximos para la venta de vivienda VIP, hasta 90 salarios mínimos, y para la VIS, que puede oscilar entre 150 y 175 salarios mínimos, dependiendo de la zona.

Sin embargo, enfatizó que estos valores corresponden únicamente a un tope legal y no significan que las constructoras estén vendiendo todas las viviendas al precio máximo permitido.

El dirigente gremial insistió en que los precios actuales no obedecen a un ajuste directo por el aumento del salario mínimo, sino a las dinámicas propias del sector.

En ese sentido, reiteró que no se debe confundir el concepto de precio máximo regulado con el valor final que paga el comprador, ya que son elementos distintos dentro del marco normativo.

Sobre el comportamiento del mercado inmobiliario en el Atlántico durante los primeros días del año, Segebre indicó que, aunque la actividad suele ser moderada tras la temporada de fiestas y ante la cercanía de nuevos puentes festivos, el interés por adquirir vivienda se mantiene. Aseguró que las salas de ventas continúan operando, los proyectos avanzan con normalidad y las constructoras siguen desarrollando nuevas iniciativas.

Recordó que en el 2025 se vendieron más de 20 mil viviendas en el departamento.

“El departamento superó los 20.000 viviendas, que esperábamos fueran 18 o 20.000, lo superamos. Esto se debe en gran parte a los subsidios que dio la Alcaldía. Entonces creo que vamos bien, este año aspiramos que apuntemos a un mejor número. Al apartamento históricamente el número más alto ha sido 23.000. Aspiramos que este año lo superemos”, dijo.

También recordó que los subsidios de vivienda, tanto de cajas de compensación como de la Gobernación, se otorgan directamente a los compradores que cumplan los requisitos, independientemente de la constructora del proyecto, lo que sigue siendo un apoyo clave para el acceso a vivienda en el departamento.