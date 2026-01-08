Junior vs. Tolima se jugará en el Metropolitano y no en el Romelio Martínez: esta es la razón

Tal como se venía anticipando, el partido entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, correspondiente a la primera fecha de la Liga Colombiana 2026, no se disputará en el estadio Romelio Martínez, como se había informado inicialmente. El encuentro se llevará a cabo finalmente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La decisión obedece a temas logísticos relacionados con la programación del Carnaval de Barranquilla. Para el sábado 17 de enero está prevista la tradicional lectura del Bando en el estadio Romelio Martínez, ubicado en la calle 72. Debido a este evento, no se contaría con el tiempo suficiente para adecuar el escenario y garantizar las condiciones necesarias para que el partido pudiera jugarse allí el domingo 18 de enero.

De esta manera, el compromiso frente al Deportes Tolima se trasladó al estadio Metropolitano, pese a que este se encuentra actualmente en proceso de reconstrucción.

La Superliga también será en el Metro

Este no será el único encuentro que Junior disputará en este escenario antes de su cierre total, ya que también está programado el partido de ida de la Superliga colombiana frente a Independiente Santa Fe, el cuál se jugará el 15 de enero.

Así las cosas, el cuadro barranquillero tendrá dos compromisos oficiales en el estadio Metropolitano antes de que el escenario sea cerrado completamente para continuar con las obras de ampliación, las cuales buscan aumentar su capacidad a cerca de 60.000 espectadores. Está previsto que el estadio permanezca cerrado hasta el mes de noviembre cuando se terminen los trabajos para albergar la final de la Copa Sudamericana.

Mientras avanzan estos trabajos, Junior jugará sus partidos como local en la Copa Libertadores en el estadio Jaime Morón León de la ciudad de Cartagena, mientras culmina el proceso de modernización del máximo escenario deportivo de Barranquilla.